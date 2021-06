Una gama completamente híbrida

Suzuki ha apostado con fuerza por la tecnología híbrida, la solución que más se adapta a los tiempos actuales y mejor satisface las necesidades de los usuarios. Los modelos híbridos de Suzuki generan una notable reducción del consumo de combustible y de las emisiones contaminantes, sin complicar la conducción diaria, ni generar ansiedad por la autonomía. Y aportan un extra de empuje y una rapidez de respuesta que suma dinamismo a la conducción. Además, ofrecen a sus conductores todas las ventajas de las etiqueta ECO y 0 Emisiones de la DGT, según modelos. La gama Suzuki 2020 completamente híbrida presenta tres tipos de hibridación distinta según las características de los vehículos y sus distintos tipos de utilización. Los Ignis, Swift, Swift Sport, Vitara y S-Cross cuentan con hibridación ligera (MHEV) con sistemas de 12 voltios los dos primeros, y de 48 V los tres restantes. La nueva berlina familiar Suzuki Swace dispone de un sistema híbrido autorrecargable (HEV), mientras que el nuevo SUV premium Suzuki Across dispone de un sistema híbrido enchufable (PHEV) que ofrece 75 km de autonomía en modo eléctrico, sin emisiones.

Jikmy pro

El nuevo Suzuki Jimny Pro añade, a todas las cualidades del Jimny, una práctica zona de carga sin asientos traseros, que ha sido rediseñada para facilitar su uso como vehículo profesional. Con suelo plano y rejilla separadora de carga, ofrece un volumen máximo de 863 litros, 33 más que la versión para pasajeros con los asientos traseros abatidos. El interior es funcional y práctico, en tonos oscuros; y los controles han sido diseñados para ser operados con facilidad, incluso con guantes puestos. El nuevo Suzuki Jimny Pro está homologado como vehículo N1 furgón. Los vehículos comprendidos en esta categoría no están sujetos al pago del impuesto de matriculación cuando estén afectos significativamente al ejercicio de una actividad económica, conforme al artículo 65.1 de la ley 37/1992 sobre impuestos especiales. Aquellos clientes que no cumplan este requisito deberán añadir el 9,75% del impuesto de matriculación al precio de tarifa de este modelo. El nuevo Suzuki Jimny Pro dispone del mismo motor, transmisión y chasis que la versión de pasajeros; y se va a convertir en la herramienta de trabajo ideal para muchos profesionales que demandan un vehículo robusto y con la mayor capacidad todoterreno. El Jimny Pro equipa el eficaz sistema de tracción 4x4 ALLGRIP PRO conectable con reductora. Su robusto chasis escalonado, las suspensiones de tres apoyos con ejes rígidos y unas espectaculares cotas todoterreno, son otros elementos que le permiten ofrecer el comportamiento auténticamente off road que buscan los profesionales.

Nueva concesión en vigo

Suzuki cuenta desde hace unas semanas con un nuevo concesionario oficial en Vigo. Se trata de Suzuka Mobil, ubicado en la Avenida de Madrid 122. Una amplia exposición con toda la gama, además de contar con un completo servicio postventa con todos los servicios necesarios para mantener en forma al vehículo.