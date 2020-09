Más personalidad y más comfort

Citroën renueva el C3 con un claro objetivo, y es el de conseguir un vehículo urbano más confortable y personalizable. En este restyling, el mejor cambio llega dentro del coche, y es que la marca del chevron quiere llevar el confort a una nueva dimensión con los asientos "Advanced Comfort".

Estos asientos amplios que proporcionan la sensación de estar casi "en el sofá de casa" aportan un confort incrementado tanto visualmente como en lo que respecta a la postura con un mullido de efecto gráfico y apoyo lumbar. Desde el primer contacto, el confort se percibe con una espuma de acogida gruesa en la parte superior, justo debajo de la tapicería, la espuma pasa de 2 mm a 15 mm, para un mullido inmejorable.

Además, el nuevo C3, de acuerdo con las opiniones de los clientes, dispone ahora de un reposabrazos en el lado de la persona que conduce para un mayor confort en uso cotidiano.

En el exterior, los chevrones y la banda cromada se extienden hasta los faros diurnos de Led y ponen de relieve la anchura del vehículo. En un segundo lugar, los nuevos faros de mirada tecnológica, de Led en todas las versiones, han sido, asimismo, rediseñados. Las inserciones que enmarcan los faros antiniebla situados en la parte inferior aportan un toque de color y de frescura al conjunto. La parte trasera conserva superficies lisas que dan protagonismo a los pilotos traseros cuya firma luminosa tecnológica con efecto 3D da más valor. En el centro del portón aparecen los chevrones en negro brillante enmarcados por una franja cromada para dar un toque de modernidad.

Más a la moda que nunca, e "Inspired by You", la berlina de look robusto multiplica su potencial de personalización al pasar de 36 a 97 combinaciones y refuerza así toda la modernidad y el atractivo de su oferta. Ofrece siete colores de carrocería, 4 packs de color, 4 colores de techo y tres grafismo de techo.

Ofrece hasta doce sistemas de seguridad e incorpora los botones de Asistencia & SOS, además de ser compatibles con Apple CarPlay y Android Auto. Lo que no cambian son los motores, gasolina 3 cilindros PureTech 83 y 110; así como el diésel BlueHDi 100. Para una mayor suavidad en la conducción, también está disponible la caja de cambios automática EAT6.1