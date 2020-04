Muy poco que ver con su antecesor

A simple vista resulta evidente que nada tiene que ver con el anterior Kuga. Es tan diferente que bien podría haber cambiado de nombre. A simple vista casi parece más un Focus de última generación algo más elevado. La altura no da como para pensar en un Kuga, que era más 4x4, aunque como aquel, también responde a las señas de un SUV, pero en este caso de forma muy inteligente, apostando más por una línea SUV con aspiraciones monovolumen, por el espacio interior y la modularidad. El nuevo Kuga, a nivel de diseño, nos parece un sobresaliente. ¿Por qué? Fácil, porque su nueva imagen de estilo es la misma que tiene el Focus pero respondiendo a todo lo que el gran público desea, una estética SUV y un interior monovolumen: atractivo por fuera, alto para dominar el tráfico y que los riñones no sufran, y espacioso como para cargar lo que sea.

Con la nueva plataforma global C2 ha recibido un intensivo tratamiento de adelgazamiento recurriendo a muchos elementos de aluminio hasta reducir su peso en 80 kg de media. Más espacio y modularidad definen el interior del coche que es 44 mm más ancho, 89 mm más largo y 6 mm más bajo que el viejo Kuga, con una distancia entre ejes que se incrementa en 20 mm para proporcionar mayor espacio para los pasajeros y el maletero. La modularidad de este reside en la posibilidad de desplazar la fila de asientos traseros para favorecer el espacio para las piernas o para incrementar la capacidad del maletero, que llega a los 645 litros, una referencia en su segmento.

El nuevo Kuga es el primer Ford que ya se ofrece con tecnología híbrida enchufable, Mild Hybrid y totalmente híbrida. De todos ellos sin duda el Kuga híbrido enchufable (PHEV) es el nuevo rey de la familia: este combina un motor de gasolina de 2.5 litros y cuatro cilindros con un motor eléctrico y un generador apoyado en una batería de ion-litio de 14,4 kWh para generar 225 CV. El resultado es una autonomía eléctrica de 72 km, 56 km en medición WLTP, de forma que un usuario convencional que tenga a menos de esa distancia su trabajo o su destino diario no tendrá que recurrir al motor térmico o a reponer combustible en mucho tiempo. La carga de batería se puede realizar en una fuente de alimentación convencional de 230 voltios en seis horas, una carga que además se puede hacer de forma completamente programada y la misma batería se recarga de forma automática por medio de la carga regenerativa procedente del frenado. Además, el usuario dispone de cuatro modos de uso para elegir siempre cuando gastar la batería: modos EV Auto, EV Now, EV Later y EV Charge. Así, puede elegir circular con motor térmico para cargar al máximo la batería antes de entrar en el centro de la ciudad.