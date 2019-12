El nuevo corsa llega con ritmo

El nuevo Opel Corsa llegó a Vigo haciendo mucho ruido, y es que no es habitual hacer la presentación de un modelo con un concierto acústico de un grupo como Celtas Cortas. Pero de lo que no cabe duda es que el Opel Corsa se lo merece, porque no podemos olvidar que cumple treinta y siete años de edad, con unas ventas que llegan a los quince millones de unidades, algo que muy pocos vehíc puedes decir.

Fue un evento especial, íntimo, al que no fallaron los más fieles de grupo, quienes no pararon de saltar con la música después de analizar en profundidad al nuevo integrante de la familia Opel. Como no podía ser de otra manera, las primeras impresiones fueron magníficas, destacando las líneas afiladas que acentúan el carácter deportivo del vehículo y, sobre todo, la orientación del cuadro hacia el conductor, que no tendrá ahora que girar demasiado la vista para ver el cuadro del navegador.

La presencia del nuevo Opel Corsa fue destacada, pues además de los modelos que había en el interior de la exposición, hasta cuatro vehículos esperaban a los asistentes del acto a las puertas de la concesión.

Por el momento solamente se van comercializar las versiones de combustión, gasolina y diésel, con potencias que van desde los 75 hasta los 130 CV. Para las primeras semanas del próximo año está prevista la llegada de la versión 100% eléctrica, con una autonomía de 340 kilómetros, y del que ya hay varios pedidos que se entregarán en pocas semanas.