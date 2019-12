Uso diario y ocio se dan la mano

Diseñado con todo detalle para disfrutar de un fin de semana o un puente totalmente "inspired by you", el Citroën Berlingo by Tinkervan cuenta con un equipamiento y unas prestaciones que garantizan el máximo nivel de confort. Puede disponer de: colchón de viscolástica, calefacción auxiliar con programador y kit de altura, mesa plegable, nevera de 31 litros, ducha de 10 litros o un toldo.

La modularidad que caracteriza desde siempre al Citroën Berlingo llega a un nuevo nivel en esta versión. En apenas unos minutos, un turismo de 5 plazas puede transformarse en un camper totalmente preparado para 3 días de aventura en plena naturaleza. En su configuración más aventurera, el habitáculo puede convertirse tanto en un dormitorio sobre el maletero y la fila trasera como en un salón-comedor, gracias a la mesa plegable.

Gracias a su batería auxiliar de AGM con inversor de 12 V a 230 V, que se recarga automáticamente con el funcionamiento del vehículo, el Citroën Berlingo by Tinkervan cuenta con autonomía total en electricidad y calefacción. Basado en las versiones XL Shine con Pack XTR del Berlingo, este camper compacto dispone de todos los equipamientos propios de este acabado a los que hay que añadir elementos como dos flexos LED y una luz LED de doble intensidad, que permite jugar con la luminosidad del habitáculo. Tiene tomas de 12 v y USB repartidas por el interior. El confort térmico durante los 365 días está asegurado.