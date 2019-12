Nuevo Opel Cosa: Pasión por lo bueno

El concesionario de Opel en Vigo, PSA Retail, celebró el martes por todo lo alto el lanzamiento del nuevo Opel Corsa. Lo hizo a lo grande, con un concierto acústico de Celta Cortos, que durante más de una hora hicieron vibrar a los muchos seguidores que se dieron cita en el céntrico concesionario vigués para vivir un momento especial. Y es que el lanzamiento del nuevo Opel Corsa bien se lo merecía, y ese era el sentir general de los asistentes al evento, que se vieron gratamente sorprendidos por el nuevo modelo, provocando admiración y ganas de entrar en él y probarlo. Fueron muchos los que abrieron las puertas de los vehículos expuestos y pudieron contemplar cómo el interior del nuevo Corsa ahora está orientado hacia el conductor, haciendo mucho más placentero el desplazamiento. Incluso el maletero sorprendió por su capacidad y las múltiples posibilidades de configuración.

Juanjo García, gerente de PSA Retail Opel Vigo, destacó la estrecha relación de Celtas Cortos con Opel, ya que durante mucho tiempo utilizaron vehículos de la marca para viajar a sus conciertos a lo largo de la geografía nacional. Daniel Martín, gerente de PSA Retail, destacó la estrecha relación entre Vigo y PSA, en donde se producen muchos de los vehículos que se comercializan en todo el mundo. El nuevo Opel Corsa ocupaba un lugar destacado en la concesión, ya que hasta cuatro modelos recibían a los invitados a la entrada de la concesión.

Un vino español y unos pinchos, hicieron mucho más llevadera la espera, pues había ganas de ver en directo a uno de los grupos más conocidos del panorama musical, con su Folk Rock con influencias Celtas. Fue sonar el primer acorde, y los más fieles seguidores del grupo pucelano comenzaron a moverse y cantar las canciones que durante más de una hora fueron interpretando. Un amplio repertorio que hizo paso a su carrera discográfica con temas importantes y populares.

Como no pudo ser de otra manera, "20 de Abril" era el broche de oro a una actuación intimista y muy especial para todos los que acudieron al concesionario ubicado en la Avenida de Madrid 23-25. Pero como era de suponer, el público no dejó que se fueran de buenas a primeras, insistiendo una y otra vez para que interpretaran alguna canción más.

No fue una presentación al uso, fue más íntima, más especial, como lo es esta sexta generación de un modelo que cumple treinta y siete años de edad y del que se han vendido más de quince millones de unidades.