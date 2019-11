Motor de la San Silvestre

Hace unos días, el concesionario oficial Hyundai en Vigo, Hyupersa, se comprometía con la organización de la San Silvestre viguesa como patrocinador oficial. La relación del concesionario con el mundo running no es nueva, ya que está presente en la Run Run Vigo desde hace bastante tiempo, aportando la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de las pruebas. De hecho, la organización ha reconocido su labor premiándolos por su aportación. En esta edición de la San Silvestre viguesa aportarán los vehículos necesarios para el correcto funcionamiento de la prueba, aunque no podrán seguirla puesto que hay zonas que no son precisamente adecuadas para la circulación de vehículos. Una gran iniciativa de un concesionario comprometido con el deporte.