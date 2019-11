La mayoría de usuarios de renting elige coches diésel

El renting es la modalidad elegida por los conductores que más kilómetros realizan al año y, en este contexto, el diésel es el tipo de combustible predilecto para el 53% de los usuarios, mientras que el 40% se decanta por modelos de gasolina, según datos de Coches.net.

Los vehículos eléctricos siguen sin ser una opción valorada por los usuarios de este servicio, ya que el 32% admite que no le interesa este tipo de coches, aunque existe un 27% que sí valoraría esta opción con el objetivo de ver si realmente se adapta a sus necesidades.

Por su parte, otro 13% también valoraría la opción de contratar un eléctrico de renting debido a que la oferta actual del mercado es escasa y cara, según la encuesta lanzada por el portal web en el marco de la 'X Convención anual de la Asociación Española de Renting de Vehículos'.

En cuanto al kilometraje, el 40% opta por contratar más de 25.000 kilómetros, seguido de 20.000 y 15.000 kilómetros, mientras que si hablamos sobre el tiempo de contrato habitual, este suele ser de cuatro años --escogido por el 42% de los usuarios--, seguido de 3 años de duración --para el 29%-- y los que contratan cinco años o más --para el 13%--.

El 47% de los encuestados realiza el contrato de renting a través de un concesionario oficial, al mismo tiempo que el 21% lo hace mediante una financiera. Solo para el 22% el renting corresponde a un vehículo de empresa.

No obstante, ante la cuestión de '¿Por qué no te planteas un renting?', el 50% responde que es un servicio caro, mientras que el 24% señala que ya tiene un coche en propiedad y no necesita más. Un 14% dice que no sabe bien cómo funciona y un 12% admite que la oferta no le convence.