Seat Tarraco, hermano mayor

Un hermano mayor suele ser una especie de líder que guía el camino, y eso es más o menos, lo que es el nuevo Seat Tarraco. El modelo cogió todos lo bueno de la familia SUV de Seat para combinarlo y ver nacer a todo un referente en su segmento. Por si no fuera poco, el nuevo Tarraco nos ofrece una idea por donde irá el nuevo lenguaje de diseño de la marcar, dando un resultado un vehículo apto para todos los usos y, para todas las superficies. Una de las características que mejor definen al Tarraco es la de la polivalencia, ya que podríamos definirlo como un todo en uno. Por un lado la posibilidad de incorporar dos plazas más, convirtiendo el vehículo en un siete plazas. Sí es cierto que para personas corpulentas o con altura, es mejor que vayan en las plazas delanteras, pero son dos plazas que nos van a sacar de multitud de apuros, sobre todo cuando aparece ese imprevisto en el que necesitamos mover a más personas de las habituales en cortos trayectos.

FÁCIL CONDUCCIÓN

Podría parecer complicado de usar un vehículo de 4,73 metros de longitud, pero la realidad es totalmente diferente. Las ayudas a la conducción permiten que el manejo del vehículo sea excesivamente sencillo. Ayudas que, además, alcanzan incluso un alto grado de conducción autónoma, ya que el vehículo puede mantenerse en los carriles, incluso tomando las curvas. Lógicamente esas mismas ayudas a la conducción nos obligan a coger el volante pocos segundos después.

La estructura de los asientos permite que el conductor se adapta muy fácil a la conducción. En viajes largos cuesta sentir el cansancio, y únicamente la prudencia de tomar un descanso cada dos horas hace que nos bajemos del automóvil. El cuadro de mandos ofrece mucha información, incluso podemos reflejar en el al navegador, evitando que tengamos que cambiar la vista hacia la consola central. Además, la pantalla es configurable, pudiendo programarla según nuestros deseos.

PUEDE CON TODO

De serie, el Seat Tarraco incorpora la tracción delantera, lo habitual para la mayor parte de los conductores, que no suela hacer "monte". Sin embargo, para los más aventureros, y en las versiones avanzadas, el nuevo Tarraco permite la opción 4Drive, que nos facilita adaptarnos a las circunstancias del terreno. Ofrece seis tipos de conducción diferente. Evidentemente la primera de ellas es la normal, en donde no notaremos nada extraordinario. Le sigue en conducción "Eco", dirigida a aquellos que buscan la máxima eficiencia en un mundo en donde todo el mundo lucha contra el cambio climático. Un modo de conducción que busca consumir y emitir lo menos posible.

Si te gusta conducir por pistas fuera de las carreteras convencionales está la opción Off Road, mientras que si quieres conducir sobre nieve también incorpora la opción "snow". Para los más deportivos, la versión "sport" configura el coche a su nivel más extremos, para disfrutar al máximo de una conducción deportiva.

En esta ocasión probamos la versión diésel equipada con un motor 2.0 TDI de 190 CV, equipado con una caja de cambios automática DSG de siete velocidades. No cabe duda de que es una combinación perfecta en donde podemos sacarle un gran rendimiento al vehículo, muy estable y con una firmeza al suelo que inspira una gran confianza.

A pesar de llevar poco tiempo en el mundo de los SUV, Seat ha llegado con mucha fuerza y está pisando muy firme, consiguiendo ponerse en la "lista de la compra" de los clientes.