Premio de Nigrán al mérito empresarial

Hace unos días, el concesionario Renault, Rodosa, recibió el premio al mérito empresarial en la octava gala de los premios Nigrán. El premio fue recogido por Prudencia Romero, fundador y director general de Rodosa, quien no pudo ocultar su emoción a la hora de recoger el premio. En su breve intervención, Prudencio agradeció al concello y a todos los presentes el reconocimiento y el premio concedido. El empresario indicó que "es la historia de toda una vida, aunque también hay que agradecérselo a tres patas. Una es al familia, otra los empleados, que sin ellos no seríamos nada y la otra el pueblo de Nigrán, porque tenemos clientes que ahora son abuelos, lo fueron sus hijos y ahora sus nietos. Sin ellos no hubiera sido posible". Prudencio finalizó agradeciendo "que el concello de Nigrán se hubiera acordado de nosotros, y en estos momentos me acuerdo de la familia y de todos los empleados".

Rodosa nació en 1973 como un taller multimarca, pero no fue hasta el comienzo de la década de los noventa cuando dejó de ser un agente oficial para convertirse en concesionario oficial de Renault en sus instalaciones de Nigrán, que todavía permanecen activas. Aquella aventura la iniciaron diez operarios, y hoy en día, en las diferentes marcas de la empresa, superan los ciento ochenta empleados. Muchos de ellos permanecen todavía en la empresa desde aquella, lo que le da ese toque de empresa familiar.

En la actualidad, Rodosa dispone de cuatro centros. Uno en Vigo, otro en Cangas, otro en Ponteareas y, por supuesto, el centro de Nigrán, en donde comenzaron su actividad.