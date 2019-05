Alta tecnología para todos los campos

El sistema All Grip de Suzuki es una evolución de la ya clásica tecnología 4WD, en él el conductor a través de un mando rotatorio, dependiendo de la gama, puede optimizar la estabilidad de suvehículo de acuerdo a las condiciones de la pista y del clima. Esta tecnología comenzó implantándose en las gamas Vitara y S-Cross y que se ha ido extendiendo a otros modelos tales como Ignis, Swift, y el recién llegado todo terreno Jimny. Por tanto, podría definirse el sistema All Grip como el sistema de tracción que integra el control de motor, la transmisión y otros elementos como, por ejemplo, el control de estabilidad.

El Sistema All Grip se presenta bajo tres formas dependiendo de la gama en la que se instale. Así pues, Ignis y Swift montan All Grip Auto; el siguiente nivel, más avanzado, es el All Grip Select, del que disponen los todo camino Vitara y SCross; por último, All Grip Pro, destinado al todo terreno Jimny, que se distingue por disponer de reductoras.

All Grip Auto es el Sistema de tracción 4WD óptimo, dando tranquilidad alconductor en cualquier trayecto y, especialmente, al conducir por superficies deslizantes o terrenos nevados.

El All Grip Select permite seleccionar a través del mando específico situado en el túnel central entre cuatro programas: Auto, Sport, Snow y Lock.

Por último, el All Grip PRO es el sistema de tracción a las cuatro ruedas diseñado por Suzuki para sus vehículos de mayores aptitudes camperas. El Jimny dispone de tres elementos esenciales para una conducción offroad: chasis de escalera, "tres ángulos" y ejes rígida de 3 puntos con muelle helicoidal.