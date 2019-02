Arranca en el IFEVI Galiexpo Motorshow 12+1

Los próximos 1, 2 y 3 de febrero el recinto ferial vigues IFEVI acoge de nuevo la fiesta del Motor que este año estará protagonizada por la leyenda del 12+1 veces campeón del mundo Ángel Nieto. En esta edición los amantes del mundo de la velocidad podrán rendir homenaje al más grande disfrutando de una muestra de sus equipajes y motos que hicieron de Ángel una de las estrellas más grandes del motociclismo en nuestro país.

Un año más la moqueta del recinto vigues acogerá una muestra de lo más variopinta del mundo de la velocidad y la pasión por los vehículos. Clásicos, competición, 4X4, vehículos americanos, motos, Naútica, Caravaning y un largo etcétera de sorpresas donde no faltarán las novedades más sorprendentes que caracterizan esta muestra, la única que se celebra hoy en día en nuestro país.

Tampoco faltará este año la emoción Drift Indoor, y del espectacular drift nocturno que por primera vez se disputaba en la edición anterior. Todo ello acompañado de recinto de moda, zona relax con actuaciones y actividades destinadas a divertirse en familia.





III EXHIBICIÓN DRIFT INDOOR GRUPO SALCO

Un auténtico espectáculo con cohes de más de 400 CV donde tendremos a dos pilotos gallegos como son Alberto Zúñiga y Martín. Nos acompañarán seis polotos portugueses que harán derrapes increibles en diferentes pases. El sábado por la noche habrá una exhibición sorprendente a oscuras con tan sólo la iluminación de los coches.



CLÁSICOS

En este apartado del salón contaremos con la presencia de auténticas joyas de nuestra historia de marcas tan emblemáticas cpmp BMW, MERCEDES. ALFA ROMEO Y CHEVROLETT. Como elemento destacado estará un MOOM, un descapotable americano fabricado en 1925.



COMPETICIÓN

No se entiende un evento de ocio del Motor como Galiexpo sin la competición... y este año tendrá importante presencia. Así, en la zona central del IFEVI podremos ver expuestos, entre otros coches, el nuevo Citroen DS3 R5 del piloto vigués Alberto Meira, El Suzuki Suift de Rallys, Skoda S2000, Escort Cosworth con decoracion oficial , Peugeot 106 Maxi, Porche 911sc , Talbot Lotus Sumbean y el seat 600 Abarth de el piloto coruñés Carlos Arojo, que ganó rallys en la década de los 70 en Galicia.

PRESENTACIÓN DEL PILOTO VIGUÉS ALBERTO MEIRA

Alberto Meira, el piloto vigués más destacado en activo de nuestra ciudad presentará su nuevo coche de Rallys en Galiexpo. Alberto Meira ha sido subcampeón de España de Rallys y Campeón de Galicia de Rallys en dos ocasiones , además de ser el Ganador de la 48 edición del Rally Rías Baixas, entre otras muchas victorias en Rallys...

La nueva montura de Alberto Meira para 2019 es un espectacular DS3 R5.



II GALIEXPO BIKE&TUNNING

Los próximos 1, 2 y 3 de febrero vuelve , junto a la fiesta de MotorShow, la celebración del segundo Bike&Running en el recinto ferial vigués. Lo que comenzó como una experiencia pionera en nuestra ciudad, se consolida en este próximo 2019 como evento del deporte y de lo "Healthy" en nuestra ciudad. De nuevo se celebrará la carrera popular de 5 y 10 km que saldrá de los pabellones de IFEVI atravesando las dos muestras y surcando los alrededores de Cotogrande para finalizar en pleno salón. Pero además del running, los apasionados del mundo canino podrán divertirse con una actividad especial que no dejará indiferente a nadie: el primer "Canicross" de esta muestra, donde amos y mascotas correrán juntos para demostrar su destreza y sincronía.





ACTIVIDADES

Por supuesto no faltarán en esta edición lasy otras intrépidas destrezas deportivas que darán vida y emoción a una muestra donde estarán representadas empresas y firmas del mundo de la bicicleta y del running, así como diferentes sectores relacionados con el deporte, la salud y el bienestar.

DECATHLON EN GALIEXPO BIKE&RUNNING

Los próximos días, 1,2 y 3 de febrero en el II Salón Bike&Running la firma deportiva más importante del mundo del deporte no quiere perderse esta fiesta para toda la familia y va a ofrecer a todos los asistentes un espacio deportivo y de ocio para divertirse de manera saludable. La firma deportiva tendrá un espacio de cientos de metros con canastas, portería de fútbol, monopatines y patinetes y bicicletas eléctricas, entre otros , para que todos los visitantes que quieran puedan participar de estas actividades de manera gratuita,

PONENCIA: ¨RUNNING, UN DEPORTE O UNA FILOSOFÍA DE VIDA¨

El próximo sábado día 2 de febrero a las 12:00 tendrá lugar en el II Salón Galiexpo Bike&Running una ponencia sobre la actividad del running, cuya base será el tratamiento de esta disciplina como deporte o como una nueva filosofía de vida para adquirir hábitos saludables, cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo y al mismo tiempo

mejorar nuestro estado general.

En la ponencia estarán presentes:

-Carlos Adan (Entrenador Nacional de Atletismo)

-Daniel Bargiela (Atleta y especialista en material deportivo)

-Estela Estevez (Atleta Olímpica en 1992)

-Sonia Camilatti (Nutricionista Natural)

Esta ponencia estará abierta al público general y los que asistan a ella tendrán entrada gratuita al salon hasta las 11:45 (hasta completar aforo de la misma)

TALLERES PARKOUR

VELLA ESCOLA es una entidad cultural y deportiva especializada en ocio creativo, queagrupa a músicos, artistas, bailarines y deportistas profesionales del mundo de la Cultura Urbana (Graffiti,Breakdance, Parkour, Skateboard, Rap, Dj, Beatbox, Roller, BMX, Slackline...), ámbito en el que está especializada y reconocida como entidad número uno

en Galicia., que trata de ofrecer al colectivo juvenil la posibilidad de participar activa y socialmente en diferentes proyectos que favorezcan su desarrollo integral mediante; la formación y expresión artística, el ocio activo y la integración social a través de la Cultura Urbana.

Ademas de todo esto exhibiciones de bike trial, skate, una tirolina gigante que atraviesa el pabellón a una altura de 3 metros o un simulador de montaña rusa. También habrá una zona de foodtrucks para que los visitantes puedan comer algo o sentarse a disfrutar de todo este gran espectáculo.

MODA EN GALIEXPO

ASDAN trae a GALIEXPO dos colecciones de rabiosa actualidad. Por un lado, su propia marca ASDAN de moda urbana donde se expondrá sus diseños Freestyle , originales y con confección de calidad. Sudaderas, camisetas, chaquetas ... a un precio excepcional. Por otro lado llevará la marca de Ibiza de gafas de madera WOODA con diseños y una calidad y precios que no va a dejar indiferente a toda la gente que asista a GALIEXPO.

The GraPhics Project, marca gallega de gafas de sol para gente con actitud. Hechas de acetato puro y lentes polarizadas, diseño y calidad unidos en un gafas llenas de personalidad. The Graphics project Mc sportModa gallega diseñada y confeccionada en Galicia. Así es MC sport Wear, una nueva manera de ver el deporte, si tienes un estilo predefinido, te marcará la diferencia. Confeccionado en tejidos de alta calidad, descubre y experimenta su nueva colección BLACK AND WHITE

TXOKO SURF WEAR es un proyecto que nece a finales del año 2017 y que empezó a ver la luz a mediados de 2018. Es una macra de ropa con la clara vocación de ser distinta y polivalente. La marca nace con la prenda estrella, la sudadera Camaleón, un modelo patentado que consiste en una prenda con tres personalidades, pues, insipirada en las

cremalleras de los trajes de Surf, permite completar el tercio superior de ésta con tres tipos de cuello distintos. Así pues, a una misma prenda podemos variarle el cuello y su color, al poder ser este un cuello redondo, un cuello cisne o una capucha. Ropa y accesorios de inspiración surfera, con un diseño carismático, para los más inconformistas. Prendas orgullosamente diseñadas y confeccionadas en España.