Elijan lo que elijan, siempre lo harán bien

El mundo del automóvil vive sumido en un desconcierto total por las declaraciones de nuestros gobernantes. Unas declaraciones que han provocado un mar de dudas entre los posibles compradores, que se ha reflejado en los datos de matriculaciones del pasado mes de noviembre.

Es evidente que el futuro del automóvil pasa por un conducción eficiente y sin emisiones. Las distintas normativas al respecto, ahora estamos con la Euro 6c y Euro 6d, marcan el camino que los fabricantes deben seguir para alcanzar esa movilidad eficiente de la que tanto se habla. Pero todo eso no vale para nada los que nos dirigen de lo único que hablan es de prohibir, los vehículos diésel, circular en el centro de las ciudades y ahora, la última, fijar el fin de la comercialización también de los vehículos gasolina. A pesar de las continuas reuniones con los fabricantes, ya nos han marcado el futuro, un futuro para que el hay que crear toda una infraestructura para la que no van a llegar los veinte años que se han fijado de plazo. Y eso, sin tener en cuenta de otras alternativas, también limpias y, posiblemente, con un costo de producción mucho menor.

Es por ello que hay que enviar un mensaje de tranquilidad. En circunstancias normales, lo normal es que un conductor compre, como mínimo dos coches antes de llegar la prohibición, por lo que no nos asustemos y si necesitamos un comprar vehículo diésel, no tengamos miedo, que no pasa nada.

