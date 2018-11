Diego Vallejo: "Mentalmente el Rally Dakar es muy exigente"

¿Hay que estar loco para correr el Dakar?.

Tienes que tomártelo como una aventura. Locos no estamos, ya que llevamos un equipo muy fuerte detrás, y creo que eso nos va a ayudar a llegar a la meta una vez más.

¿Que tiene esta prueba que engancha tanto?.

Creo que es la mezcla de aventura y reto personal, los paisajes que ves, las vivencias que tienes y aunque sufres muchas veces, cuando llegas a la meta compensa todo, por lo que siempre piensas en volver.

¿Que hay que preparar más para correr el Dakar, la mente o el cuerpo?.

Siempre digo que el Dakar es más mental que físico. He visto a "gorditos" aguantar e increiblemente ahí están en el recorrido llegando a la mtea. Pero también he visto a gente muy preparada físicamente derrotados, hundidos y llorando como niños. Está claro que es más importante la parte mental que la física, aunque evidentemente si llevas una buena preparación física siempre te va a ayudar a tener mejor la mente. Esa es una de las cosas que he aprendido en las tres ediciones en las que he participado.

En la última edición superaron todas las expectativas. ¿Se han fijado objetivos para esta nuevo edición en Perú?.

Hay que tener los pies en la tierra, en este caso en la arena, y ser conscientes de que somos una equipo pequeño y que el objetivo sigue siendo el mismo, acabar una vez más. Es cierto que internamente pusimos el listón muy alto y que queremos superar el puesto en el que acabamos el año pasado, y lo veo posible.

¿Asusta que el 70% del recorrido de este año esté previsto que sea sobre arena?.

Es malo para nosotros porque nos pone el recorrido más complicado, pero por otro lado lo hace más atractivo para el público. Es cierto que nosotros sufriremos un poco más, porque el 70% es arena y es una auténtica barbaridad. Son diez días, es cierto que este año es más corto que otros, pero es un dato engañoso porque el año pasado, en los cinco días que se hicieron en Perú, que fue arena al 100%, cayeron casi la mitad de los participantes del rally, y este año se dobla todo eso, lo cual creo que nos va a poner en muchas dificultades. Pero por otro lado, quien se lo va a pasar mejor va a ser el público.

Este año va a correr con un Rexton.

La elección de SsangYong ha sido muy buena. Creo que es el vehículo ideal para una prueba como esta con tanta arena. Todos los esfuerzos están centrados en superar esas dunas que nos vamos a encontrar en Perú, y hemos hecho hincapié en todas las cosas del coche para que vaya bien en ese terreno.

Un coche completamente nuevo.

Efectivamente, es un coche completamente nuevo y la verdad es que nos da muchas garantías y nos va a permitir llegar a meta a pesar que durante las pruebas le hacemos muchas "perrerías", porque a veces te ves abocado a subir o bajar dunas o meterte por sitios inesperados y es en esos momentos cuando pones a prueba la resistencia mecánica del coche.

¿Veo que está muy ilusionado con este nuevo SsangYong Rexton DKR?.

Estoy deseando subirme y ponerme a hacer kilómetros. Es uncoche muy cómodo y mi puesto de copilotaje es genial. Tengo todo muy a mano y este año hemos arreglado unas cosas de mecánica que nos van a hacer más fácil el camino.

¿Que destacaría del coche?.

El motor es impresionante, y tiene mucha potencia a pesar de que este año la Federación ha bajado el restrictor a 38 milímetros, lo que técnicamente nos hace bajar potencia. Sin embargo los técnicos han logrado con un restrictor tener más potencia con la electrónica nueva que le han montado al coche. Después destacaría la caja de cambios y los frenos, que se han mejorado con respecto al año pasado.

Tiene una amplia experiencia en todo tipo de pruebas y modalidades. ¿Con cual se queda?.

Me quedo con todas. Cuando estás en una temporada sin correr rallyes te apetece hacerla; cuando estás un tiempo sin hacer todoterreno también te apatece hacerlo, por lo que como se suele decir, en la variedad está el gusto.

¿Echó de menos no hacer la temporada de rallyes de asfalto?.

Si que lo noté un poco, pero sin embargo he entrenado bastante. Hemos estado en Dubai y todavía estamos pendientes de ir a Marruecos para hacer el último entrenamiento. Lo hecho de menos por el ritmo de competición, pero agradezco muchos estos entrenamientos que estamos haciendo.