Rossi da positivo en Covid-19 y no podrá correr en Aragón

El equipo Yamaha ha informado este jueves de que el piloto italiano Valentino Rossi ha dado positivo por Covid-19 y no podrá competir este fin de semana en el Gran Premio de Aragón, en el circuito MotorLand de Alcañiz (Teruel).

"Yamaha Motor Co., Ltd. y Yamaha Motor Racing Srl lamentan anunciar que Valentino Rossi no podrá asistir al Gran Premio de Aragón de este fin de semana", señala el equipo en una nota.