Rossi y Viñales esquivan un gravísmo accidente en Austria

El piloto español Maverick Viñales y el italiano Valentino Rossi se salvaron de un gravísimo accidente durante el Gran Premio de Austria, al pasar entre ambos las motos despedidas del también italiano Franco Morbideli y el francés Johann Zarco, quienes se vieron involucrados en una dura caída.



?? ¡Tremendo accidente entre @JohannZarco1 y @FrankyMorbido12!



Salen volando las motos y no se llevan a @ValeYellow46 y @mvkoficial12 de milagro



? Hemos visto a los dos pilotos saliendo por su propio pie #AustrianGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/51k9MFuXir — DAZN España (@DAZN_ES) August 16, 2020

Rossi acusa a Zarco

El toque en la octava vuelta entre estos dos pilotos envió a ambos al suelo, pero, aún peor, d, una de las cuales, rebotada y con mucha potencia volvió por los aires a la pista justo cuando pasaban Rossi y su compañero Maverick Viñales.La moto pasó entre ambos, pero muy cerca de impactar con 'Il Dottore', cuyos gestos y cara al llegar al 'box' tras la consiguiente bandera roja decían, al comienzo de la carrera.Tras el incidente, Rossi acusó a Zarco por "frenar voluntariamente" delante de Morbidelli. El piloto italianoconsideró queen las carreras y reconoció que este domingo vivió el riesgo más importante de su trayectoria en la MotooGP, pues la moto de Morbidelli le rozó mientras procedía a altísima velocidad, en declaraciones a la televisión italiana Sky Sport."Tengo que decir que fue duro, estoy un poco sacudido. Incluso empezar la segunda carrera fue complicado. Estaba junto a Maverick (Viñales), estábamos ralentizando para entrar en la curva 3 y vi llegar una sombra. Pensé que era la sombra de un helicóptero, en cambio. Vi bien la Ducati de Zarco, en cambio la moto de Morbidelli ni siquiera la vi, solo la vi luego en las imágenes. Hoy el santo de los motociclistas hizo un gran trabajo", dijo Rossi."Está bien que un piloto sea agresivo pues nos jugamos mucho, pero así. Practicamos un deporte muy peligroso y hay que respetar a tus rivales. No es una novedad que Zarco haga estas cosas", agregó.Valentino fue tajante a la hora de analizar lo ocurrido y consideró que Zarco actuó de forma voluntaria para perjudicar a Morbidelli."Lo que pasó fue muy claro. Zarco superó a Morbidelli y luego no quería que se le superara antes de la curva, por lo que frenó voluntariamente delante de él. Pero a los 300 km/h, Morbidelli no pudo hacer nada y le golpeó muy fuerte.Hay que tener cuidado porque nos podemos hacer daño", consideró."La dirección de la carrera debe hablar seriamente con los pilotos y debe tomar medidas serias con Zarco, porque incluso en Brno. Y aquí en Spielberg hizo lo mismo, perjudicó a Morbidelli para que no le superara. Y al final yo también pude quedar involucrado. Hay que entender que nuestras motos, con estas velocidades, son balas. Estamos superando un poco el límite", agregó.Finalmente, Rossi reconoció que tuvo el mayor susto de su carrera: "Sí, puede ser que sí (es el mayor susto).