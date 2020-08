Horarios de MotoGP: Gran Premio de Austria en el circuito Red Bull Ring

El Mundial de motociclismo se traslada al circuito Red Bull Ring de Austria para disputar la cuarta prueba de un calendario marcado por la crisis del coronavirus.

MotoGP en DAZN disponible en vivo y a la carta. Suscríbete y comienza tu mes gratis.

En MotoGP, el Gran Premio de Austria no contará con la presencia de Marc Márquez, que se ha descartado para esta carrera y la siguiente del Mundial tras su reciente operación en el húmero derecho. Al piloto español le han sustituido la placa de titanio que se le colocó en la primera intervención, dañada por estrés, tras una caída en Jerez que le impidió disputar el Gran Premio de Andalucía y se espera que vuelva a ser sustituido por el alemán Stefan Bradl como en Brno.

De este modo, los focos se dirigen hacia el resto de candidatos, como el piloto francés Fabio Quartararo, ganador de las dos primeras pruebas del campeonato, en el GP de España y en el GP de Andalucía, las Yamahas oficiales de Maverick Viñales y Valentino Rossi, o las KTM tras el sorprendente triunfo de Brad Binder en la República Checa.

Horarios del GP de Austria en Red Bull Ring



Viernes 14 de agosto

09:00 - 09:40 FP1 Moto3

09:55 - 10:40 FP1 MotoGP

10:55 - 11:35 FP1 Moto2

13:15 - 13:55 FP2 Moto3

14:10 - 14:55 FP2 MotoGP

15:10 - 15:50 FP2 Moto2

Sábado 15 de agosto

09:00 - 09:40 FP3 Moto3

09:55 - 10:40 FP3 MotoGP

10:55 - 11:35 FP3 Moto2

12:35 - 12:50 Q1 Moto3

13:00 - 13:15 Q2 Moto3

13:30 - 14:00 FP4 MotoGP

14:10 - 14:25 Q1 MotoGP

14:35 - 14:50 Q2 MotoGP

15:10 - 15:25 Q1 Moto2

15:35 - 15:50 Q2 Moto2

Domingo 16 de agosto

08:40 - 09:00 Warm up Moto3

09:10 - 09:30 Warm up Moto2

09:40 - 10:00 Warm up MotoGP

11:00 CARRERA Moto3

12:20 CARRERA Moto2

14:00 CARRERA MotoGP