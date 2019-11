Navarro suma la cuarta 'pole' del año en Moto2

El español Jorge Navarro (Speed Up), contra todo pronóstico, sumó la cuarta 'pole position' de la temporada y la quinta de su carrera deportiva al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto2, que este domingo se disputa en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste. [Sigue en directo este domingo las carreras del Mundial de MotoGP]



Navarro, con un tiempo de 1:34.461, sorprendió a todos, entre ellos al gran favorito de la categoría, que debía ser el surafricano Brad Binder (KTM), quien a la postre acabó en la séptima posición.



Desde la primera clasificación, previa a la disputa de la segunda, lograron pasar el alemán Marcel Schrotter (Kalex), el británico Jake Dixon (KTM) y los italianos Enea Bastianini (Kalex) y Nicolo Bulega (Kalex), que sufrió una caída durante la misma que obligó a su equipo a trabajar a destajo para intentar darle a su piloto la oportunidad de mejorar más para la formación de salida de la última carrera de la temporada.





?? Un avión llamado @Jorge_Navarro9 ?? ¡Así fue el final de una vuelta de RÉCORD! ¡El MEJOR TIEMPO ABSOLUTO de la pista! ? #ValenciaGP ???? #Moto2 #MotoGP ?? pic.twitter.com/uxFM36ouKh — DAZN España (@DAZN_ES) November 16, 2019

Clasificación oficial

Tal y como sucedió durante los entrenamientos libres el primer referente de Moto2 volvió a ser el piloto surafricano Brad Binder (KTM), que literalmente no parecía querer dar opción a ninguno de sus rivales. Pero enseguida saltaron a la palestra tanto el italiano Fabio di Giannantonio (Speed Up) como el suizo Thomas Luthi (Kalex), que le superaron, aunque el italiano poco después se fue por los suelos, paradójicamente casi en el mismo instante en el que Bulega conseguíaBulega apenas pudo dar tres vueltas para comprobar que "todo" estaba en su sitio en la moto y concluir la sesión con el último tiempo de la misma, decimoctavo., que fue quien más se acercó al líder de los libres, el surafricano Brad Binder (KTM), se mantuvo primero, pero tras él los cambios se tornaron en una constante y si Jorge Martín (KTM) fue uno de los que la ocupó, a menos de tres minutos para el final, luego se vio superado por el alemán Stefan Manzi (MV Agusta), destacado por su rendimiento durante casi todas las sesiones anteriores.Pero las "hostilidades" no habían hecho más que comenzar.primero por el mejor tiempo de Jorge Navarro que dejó por detrás, a 17 milésimas de segundo, al campeón del mundo de Moto3 en 2018, Jorge Martín, quien por su parte había conseguido superar a Stefano Manzi.La cuarta plaza recayó en el italiano Luca Marini (Kalex), por delante del suizo Thomas Luthi (Kalex), que lucha por el subcampeonato con el surafricano Brad Binder, con Fabio di Giannantonio relegado al sexto puesto, precisamente por delante del piloto africano.El(Kalex), protagonista destacado en las anteriores citas con las pruebas libres en el circuito "Ricardo Tormo", consiguió la octava plaza, con Xavier Vierge (Estrella Galicia 0'0 Kalex), undécimo.Sorprendió, en modo negativo, el rendimiento del ya campeón del mundo, Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), quien, si bien en su descargo habrá que pensar que los rumores suscitados sobre su futuro inmediato tras anunciar su retirada Jorge Lorenzo en MotoGP, le habrán descentrado sobre manera pues son muchos los que le colocan junto a su hermano Marc Márquez la próxima temporada en el equipo Repsol Honda.Y, aunque siempre dice que hay que ir carrera a carrera y que los puntos se reparten el domingo, en la segunda clasificación no estuvo demasiado acertado y acabó siendo el último español en la clasificación de Moto2. .1. Jorge Navarro (ESP/Speed Up) 1:34.461 a 152,6 km/h..2. Jorge Martín (ESP/KTM) 1:34.478.3. Stefano Manzi (ITA/MV Agusta) 1:34.633.4. Luca Marini (ITA/Kalex) 1:34.646.5. Thomas Luthi (SUI/Kalex) 1:34.674.6. Fabio di Giannantonio (ITA/Speed Up) 1:34.704.7. Brad Binder (AFS/KTM) 1:34.727.8. Augusto Fernández (ESP/Kalex) 1:34.863.9. Enea Bastianini (ITA/Kalex) 1:34.86610. Sam Lowes (GBR/Kalex) 1:34.88711. Xavier Vierge (ESP/Estrella Galicia 0,0 Kalex) 1:34.89912. Mattia Pasini (ITA/Kalex) 1:34.92413. Andrea Locatelli (ITA/Kalex) 1:34.94514. Remy Gardner (AUS/Kalex) 1:34.94615. Alex Márquez (ESP/Estrella Galicia 0,0 Kalex) 1:34.95516. Marcel Schrotter (GER/Kalex) 1:34.98317. Jake Dixon (GBR/KTM) 1:35.08518. Nicolo Bulega (ITA/Kalex) 1:35.385