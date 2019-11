Alex Márquez, campeón del mundo de Moto2

El surafricano Brad Binder (KTM) se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Malasia de Moto2 que se disputó en el circuito de Sepang pero la segunda plaza conseguida por el español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) le permitió proclamarse matemáticamente campeón del mundo al concluir por detrás de él quien más cerca estaba en la clasificación, el suizo Thomas Luthi (Kalex).



No pudo evitar Alex Márquez que el surafricano Brad Binder (KTM) se le metiese por delante en la aceleración de la línea de meta nada más apagarse el semáforo, pero el español se pegó tras su estela como una lapa, con el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), su compañero de equipo, Xavier Vierge, y el suizo Thomas Luthi (Kalex), por detrás de él.



Binder, vencedor en Australia la semana pasada, intentó tirar con fuerza para romper el ritmo de sus rivales y marcharse en solitario, pero Alex Márquez, tras superar un pequeño 'rifirrafe' con Nagashima al cometer un pequeño error en la curva de entrada a la recta de meta, se intentó situar tras él para evitarlo y ello propició que ambos marcasen vuelta rápida de carrera en el segundo giro.



En el siguiente, el tercero, la prueba perdió a uno de sus contendientes y segundo en Phillip Island, el español Jorge Martín (KTM), además de a los italianos Enea Bastianini (Kalex) y Fabio di Giannantonio (Speed Up).





