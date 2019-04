Arón Canet se impone en Austin por delante de Jaume Masiá

El español Arón Canet (KTM) logró una brillante victoria en el Gran Premio de Las Américas de Moto3 en el circuito de Austin (Estados Unidos), la cuarta de su carrera deportiva, por delante de su coterráneo Jaume Masiá (KTM), con quien ahora comparte la primera posición del mundial.



Los valencianos Canet, de la localidad de Corbera, y Masiá, de Algemesí, suman 45 puntos, trece más que el italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda), que acabó decimotercero la prueba estadounidense.



La primera sorpresa de la jornada llegó ya al apagarse el semáforo, cuando el joven Raúl Fernández (KTM) tomó la delantera al autor de la "pole position", el italiano Niccolo Antonelli (Honda), para liderar por primera vez en su carrera deportiva, con apenas once grandes premios en el campeonato del mundo, una prueba del mundial de Moto3, aunque no tardó demasiado el transalpino en superarlo y comenzar a tirar con fuerza antes incluso de concluir el primer giro.







En esa primera vuelta Fernández pasó tercero, con Alonso López (Estrella Galicia 0'0 Honda) en la quinta plaza y Jaume Masiá (KTM), octavo por delante de Arón Canet (KTM).El tirón inicial de Antonelli encontró una rápida respuesta en todos sus rivales, que se pegaron tras su estela y a ritmo de vuelta rápida de varios de ellos completaron un segundo giro, con el argentino gabriel Rodrigo (Honda) como líder, en el que tanto López como Fernández, Masiá y Canet estaban en el grupo de cabeza y, un poco más atrás,(Honda).Hasta veinte pilotos formaron el grupo de cabeza de carrera, que en la tercera vuelta vio el liderato, por primera vez, del español Alonso López, ahora con el surafricano(KTM) y Antonelli tras su estela, pero con el grupo cada vez más estirado.El japonés(Honda) fue el cuarto líder de la carrera, en la quinta vuelta, lo que dejó claro que en esos compases de la carrera la victoria no estaba en absoluto decantada en favor de nadie y toda presagiaba una lucha encarnizada hasta el último giro, en el que como siempre se suele dirimir el ganador de Moto3.Suzuki fue quien, en cuyo grupo perseguidor Arón Canet fue el encargado de encabezar la lucha por neutralizar, con vuelta rápida incluida, el intento de escapada del nipón, mientras por detrás el español Alex Viu, sustituto del lesionado Albert Arenas (KTM), se iba por los suelos, como antes lo había hecho el turco Can Öncu (KTM).Con cuatro vueltas con Suzuki como líder, él y Canet había conseguido abrir un pequeño hueco respecto al grupo perseguidor, en el que el italiano Andrea Migno (KTM) era quien tiraba para intentar impedir que la ventaja del dúo de cabeza fuese inalcanzable.La carrera perdió instantes después, décima vuelta, en la que Suzuki seguía al frente de la misma, a dos de los integrantes del amplio grupo perseguidor, el italiano(Honda) y el checo Jakub Kornfeil (KTM), en un percance en el que ambos se vieron involucrados, y poco más tarde también cayó el japonés Kaito Toba (Honda), vencedor del primer gran premio de la temporada.-undécima de las diecisiete vueltas programadas- tanto Migno como López y Rodrigo, estos dos últimos un poco más descolgados y con evidentes problemas para seguir el ritmo del nipón, pero éste acuciado por la presión de sus rivales, acabó cometiendo un error en la decimotercera vuelta que le hizo rodar por los suelos en la curva siete del trazado estadounidense.De esta manera Suzuki se quedó sin opción de lograr la primera victoria para el equipo Sic 58, del malogrado Marco Simoncelli -quien falleció en el Gran Premio de Malasia de MotoGP de 2011- y dirigido por el padre de éste, Paolo Simoncelli.A partir de ese momento, perseguido por Canet, López y Rodrigo, los únicos que peleaban por el podio en esos instantes, con otro grupo de cinco pilotos un poco más atrás y en el que estaban Masiá, que era el que tiraba de todos ellos, Antonelli, Fernández, Tony Arbolino y Celestino Vietti.A menos de dos vueltas para el finalse puso líder -no ganaba desde Inglaterra en 2017- y desde ahí intentó cerrar todos los huecos a sus rivales en los poco más de diez kilómetros que quedaban para concluir la prueba.Canet supo cerrar huecos y también beneficiarse de la pelea que sus rivales mantuvieron por detrás para lograr la cuarta victoria de su carrera deportiva y también deshacerse de la mala suerte que le acompañó en 2017, cuandoRaúl Fernández acabó en la séptima posición, por delante de Alonso López, con Marcos Ramírez duodécimo, Vicente Pérez (KTM), decimoséptimo, y Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), decimonoveno.