Antonelli, el más rápido en Moto2 por delante de Fernández

El italiano Niccolo Antonelli (Honda) se impuso este sábado, en unas condiciones extremas, en la sesión oficial de entrenamientos para configurar la formación de salida del Gran Premio de las Américas de Moto2, que este domingo se disputará en el circuito de Austin y en los que el español Raúl Fernández (KTM) consiguió la segunda posición.





