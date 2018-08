Bagnaia gana "in extremis" en el Red Bull Ring

El italiano Francesco Bagnaia (Kalex) se adjudicó su quinta victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Austria de Moto2 que se disputó hoy, domingo, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg y que le devuelve el liderato del mundial con tres puntos de ventaja sobre el portugués Miguel Oliveira (KTM), que fue segundo.



La tercera plaza en Austria fue nuevamente para el italiano Luca Marini (Kalex), quien encadena su tercer podio consecutivo.



El italiano Bagnaia salió como una exhalación desde la mejor posición de la formación de salida, pero el portugués Miguel Oliveira (KTM) aprovechó la aceleración en mitad de la recta para conseguir la mejor trayectoria en la entrada de la primera curva del trazado, de la que salió ya líder de la carrera para comenzar a tirar como un poseso con el claro objetivo de romper la misma desde el principio.



Con Oliveira destacado medio segundo, tras él se colocaron tanto Bagnaia como el español Jorge Navarro (Kalex), quien no tardó demasiado en superar al italiano, mientras por detrás Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que se había quedado un poco cortado, se esforzó por intentar recuperar el contacto con el trío destacado de cabeza.







Por detrás comenzaron a producirse la primera bajas, con una caída en la que se vieron involucrados tres pilotos, los italianos(Kalex), que se fue por los suelos al entrar colado en una curva, su compatriota Simone Corsi (Kalex) que se vio embestido por la moto de éste, y el español Augusto Fernández (Kalex), quien no pudo evitar la moto de su propio compañero de equipo y acabó también accidentado.Oliveira se fue destacando poco a poco en busca de su tercera victoria de la temporada y la segunda consecutiva, que le podía hacer poco más líder del campeonato, pero tras él no cejaban en su empeño ni Bagnaia, ni Navarro y tampoco Alex Márquez , que consiguió "engancharse" a ellos, con el italiano(Kalex) un poco descolgado.Un poco más atrás de ellos se formó otro cuarteto perseguidor que debido ano conseguían darles caza, el italiano Luca Marini (Kalex), el surafricano Brad Binder (KTM), el español Joan Mir (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y el alemán Marcel Schrotter (Kalex), con Iker Lecuona (KTM) un poco más atrás e intentando alcanzarlos.El portugués supo aguantar al frente de la prueba casi en todo momento pero Bagnaiay se mantuvo a menos de medio segundo de su estela como dando la impresión de esperar su momento para atacar, conpeleando con ahínco por el tercer puesto e intercambiándose las posiciones cada dos por tres.A cuatro vueltas del final comenzaron los ataques entre Oliveira y Bagnaia, que en algunas vueltas se prodigaron con intensidad, pero siempre con el lusitano al frente de la prueba, hasta que en la última vuelta, en la penúltima curva, el italiano le ganó el espacio al portugués, que aunque lo intentó recuperar en la última curva no pudo con su rival y dejó a KTM sin celebración, por todo lo alto, en eLa tercera plaza del podio, una vez más, fue para, quien protagonizó una pelea similar con Alex Márquez en la última curva, en la que el español acabó por los suelos y no pudo atravesar la línea de meta. Jorge Navarro (Kalex) concluyó en la quinta posición, con Joan Mir octavo, Iker Lecuona en la décima plaza, Isaac Viñales (Suter) en la vigésimo tercera y, tras él, Alejandro Medina (Kalex).