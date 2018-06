Jorge Lorenzo ficha por Honda y será el sustituto de Pedrosa

El piloto de Moto GP Jorge Lorenzo abandonará Ducati y fichará por Honda para la próxima temporada, según ha anunciado 'Motorsport'.

De esta manera, el mallorquín compartirá equipo con Marc Márquez, que ha visto como este martes se conocía también que Dani Pedrosa dejará Honda a final de temporada.

El pasado domingo, después de ganar el Gran Premio de Italia, afirmó que su futuro ya estaba "decidido". "Este resultado no va a cambiar nada; una parte de mí está triste, pues sé que con esta moto podía luchar por ser campeón del mundo y ganar con Ducati era algo muy especial, vine aquí para conseguirlo y se invirtió mucho en mí, intentaron cambiar la moto para adecuarla a mi estilo, no se ha conseguido ciento por ciento ya que en algunas cosas no se ha creído en mí hasta ahora, pero desafortunadamente es demasiado tarde", aseguró Lorenzo.