Ayuda para afectados en Galicia: dónde están los puntos de recogida
Ciudadanos y organizaciones han empezado a movilizarse en redes sociales para compartir puntos de recogida con material que pueda ayudar a las personas afectadas por los incendios y a los equipos de extinción
Tras 20 días de incendios en distintos puntos de España, voluntarios y organizaciones se movilizan en redes sociales para compartir puntos de recogida en distintas ciudades para que los ciudadanos puedan llevar alimentos y materiales con los que ayudar a las personas afectadas por el fuego y a los equipos de extinción.
En Galicia, asociaciones como el Local Social Faísca de Vigo o la Fundación Cipri Gomes de Ourense se convierten en almacenes solidarios y comparten listas con los artículos más urgentes para hacerlos llegar a las localidades más azotadas por esta ola de incendios.
También se han unido sindicatos como Unións Agrarias, que pone a disposición su red de 30 oficinas en Galicia para apoyar a las explotaciones afectadas por los incendios en las comarcas ourensanas, haciendo acopio de alimentación para ovejas, cabras, vacas y abejas.
Puntos de recogida en Galicia
En las últimas horas se han ido sumando negocios y asociaciones de todo tipo para organizar la ayuda desde distintas ciudades y pueblos por todo el territorio gallego. Aquí reunimos los más compartidos durante las últimas horas:
Vigo
- A Sede do Casco Vello CV (rúa Ferreira. 5): recogida desde las 19.00 horas hasta cierre.
- Local Social Faísca (rúa Toledo, 9): recogida de 10.00 a 12.00 horas.
- Emaús (rúa Ronda de Don Bosco, 9): recogida de 9.00 a 14.00 horas.
Ourense
- Restaurante Mesón Manolo (rúa Greco, 21): recogida desde las 8.30 hasta las 17.00 horas.
- Amodo tenda Concepto (rúa Santo Domingo, 34): de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.
- Sede CUT (rúa Pura y Dora Vázquez, 11)
- Baixo (rúa Antonio Puga, 42): desde las 10.00 horas.
- Cafetería Troya (rúa Ribeira de Canedo, 2): de 17.00 a 23.00 horas.
- Cafetería La Orensana (avda. Vistahermosa, 1): de 16.00 a 21.30 horas.
A Coruña
- Sede Podemos (rúa Chile, 35): solo por las mañanas.
- SPL Psicoloxía (rúa Anxo Rebollo, 46): de 14.00 a 17.00 horas).
- Centro deportivo Crosfit DRK (rúa Galileo Galilei, 25): de 7.15 a 15.30 y de 17.00 a 20.00 horas.
Lugo
- Baixo (rúa das Fontes, 26): de 9.00 a 16.00 horas.
Santiago
- Tosta e Tostiña (avda. da Coruña, 3): de 9.00 a 14.00 horas.
Asimismo, se están organizando recogidas en otros municipios de las cuatro provincias, como Viana do Bolo, Arcade, Gondomar o Noia.
Artículos para ayudar a afectados y equipos de extinción
Los artículos más demandados son el agua y alimentos no perecederos, así como mascarillas FFP2 y FFP3, guantes, gafas protectoras, linternas, ropa y botas resistentes, material de limpieza y herramientas básicas para ayudar en la extinción y en la recuperación de las zonas afectadas.
Algunas asociaciones también piden baterías externas, gasolina o pienso para las mascotas de las familias afectadas.
