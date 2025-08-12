Fase de preemergencia: en qué consiste este protocolo declarado para los incendios activos en la Península

Ante la persistencia de los incendios activos en distintos puntos de la Península, como el de Chandrexa de Queixa, donde las llamas ya han calcinado más de 3.000 hectáreas y se ha tenido que desplegar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha declarado a las 02:00 horas de este martes la fase de Preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM).

Desde el inicio de esta oleada de incendios, una persona ha muerto y dos permanecen heridas en Madrid y Cádiz debido a los incendios que afectan a Tres Cantos y Tarifa, respectivamente, mientras que miles de personas siguen desalojadas por los fuegos que asolan varias regiones.

Con este cambio en la situación operativa, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) inicia un protocolo de comunicación reforzada con los Centros de Emergencia de las distintas comunidades afectadas por el fuego.

¿Qué implica la fase de Preemergencia?

La fase de Preemergencia es la etapa más temprana de la gestión de una crisis. Se enmarca en el PLEGEM y se activa cuando se detecta una amenaza (incendios incipientes, frente de tormenta severa, fuga en una instalación industrial...), pero esta todavía no ha provocado daños.

Aunque en una situación como la actual pueda parecer contraintuitivo no haberlo activado antes, que el Ministerio de Interior declare ahora la fase de Preemergencia nacional no implica que no se reconozcan los daños ya causados por el fuego. Las autoridades locales y autonómicas de las zonas afectadas mantienen la fase de emergencia activa y utilizan todos los medios disponibles para mitigar los daños.

Por su parte, la Preemergencia nacional se declara en toda España y tiene una finalidad preventiva. Esta fase permite coordinar recursos estatales, como la UME; reforzar la vigilancia y preparar una respuesta rápida si las condiciones meteorológicas amenazan con extender la crisis a otras regiones. Se trata de una fórmula que permite gestionar distintos niveles de activación en función de la gravedad de la situación y su alcance.

Además de mantener una vigilancia constante de la evolución del riesgo, la situación de Preemergencia permite emitir avisos preventivos a la ciudadanía para que esté informada.

¿Quién está a cargo en la fase de preemergencia?

Como se recoge en el PLEGEM: «La declaración de la fase de preemergencia del PLEGEM no supone la intervención de la Administración General del Estado en la dirección y gestión de las emergencias de interés autonómico». Es decir, el mando sigue en manos de la comunidad autónoma.

La fase de Preemergencia pertenece a una de las cinco fases de la operativa del PLEGEM, siendo ésta la segunda. De hecho, esta fase sólo puede declararse cuando ocurran dos supuestos.

El primero de estos supuestos es cuando se prevé la evolución de una emergencia declarada por una Comunidad o Ciudad Autónoma pueda requerir la aportación de recursos de protección civil de otras Comunidades Autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla, de la Administración General del Estado, o movilizables por esta.

El segundo es cuando se esté desarrollando una emergencia que haya supuesto la activación de un Plan Estatal Especial, o por una o varias Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, de sus Planes Territoriales o Especiales en fase de emergencia y se requiera la movilización de recursos de otras Comunidades, Administración General del Estado, o movilizables por esta por pertenecer al Mecanismo Europeo de Protección Civil o a otros Estados en virtud de convenios y tratados internacionales.

Las cinco fases de la operativa del PLEGEM son:

Alerta y seguimiento permanente : Funciona de forma ordinaria, un modo de alerta y seguimiento permanente ante situaciones de emergencia que puedan darse.

: Funciona de forma ordinaria, un modo de alerta y seguimiento permanente ante situaciones de emergencia que puedan darse. Preemergencia : lo expuesto en los anteriores párrafos.

: lo expuesto en los anteriores párrafos. Emergencia de interés nacional : Se activa cuando la emergencia requiere la movilización de medios y recursos extraordinarios de todas las Administraciones del Estado.

: Se activa cuando la emergencia requiere la movilización de medios y recursos extraordinarios de todas las Administraciones del Estado. Apoyo a otros Sistemas Nacionales : Como su propio nombre indica, se activará en apoyo de otros Sistemas Nacionales derivados de la Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio.

: Como su propio nombre indica, se activará en apoyo de otros Sistemas Nacionales derivados de la Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio. Recuperación: Ofrece apoyo hasta que se restablezcan las condiciones mínimas para el retorno a la normalidad de las personas afectadas por la catástrofe en cuestión.

