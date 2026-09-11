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FARO lanza Leyendas del mar,la serie que pone rostro y recorre la trayectoria vital y profesional de los grandes referentes de la industria marítima

El periódico decano inicia, en colaboración con Cajamar y la Autoridad Portuaria de Vigo, una serie de entrevistas en formato multiplataforma a empresarios extraordinarios que con tesón, talento y visión se atrevieron a emprender y transformar sus ideas en riqueza y desarrollo del territorio y hoy son referentes de un sector ultracompetitivo

Desde la izq., Pedro Costa, gerente de FARO; Adrián Amoedo, redactor de Economía; Juan Carlos da Silva, director general de Prensa Ibérica Galicia; José Antonio Benavides, director territorial Norte de Cajamar; Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo; Lara Graña, redactora jefe de FARO, y el director del Decano, Rogelio Garrido.

Desde la izq., Pedro Costa, gerente de FARO; Adrián Amoedo, redactor de Economía; Juan Carlos da Silva, director general de Prensa Ibérica Galicia; José Antonio Benavides, director territorial Norte de Cajamar; Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo; Lara Graña, redactora jefe de FARO, y el director del Decano, Rogelio Garrido. / Alba Villar

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R. V.

Vigo

FARO DE VIGO lanza a partir de este domingo el proyecto editorial Leyendas del mar, una serie multiplataforma que pone rostro y da voz a los grandes referentes de la economía y la industria marítimo-pesquera de nuestro territorio. El proyecto, que lanzamos con la colaboración de Cajamar —entidad financiera referente del sector— y la Autoridad Portuaria de Vigo —el gran líder portuario del noroeste peninsular—, es una iniciativa periodística impulsada por las secciones de Economía y Mar que tiene por objetivo recoger casos de éxito del mundo del mar contados por los propios empresarios y empresarias de referencia que los protagonizan.

Una oportunidad para aprender de sus enseñanzas y su experiencia e inspirar de esa manera nuevos proyectos que contribuyan al avance social, creen bienestar y generen prosperidad. Leyendas del mar reúne así a figuras relevantes de la cadena industrial del ecosistema mar-industria que, con su valentía, determinación y talento, han hecho del mar una fuente de riqueza compartida para toda la sociedad. Todos ellos y sus antecesores, con su permanente emprendimiento y fortaleza, con la fabricación de pesqueros, la invención e impulso de la flota congeladora y el desarrollo paralelo de los astilleros y de la industria frigorífica, han convertido a Vigo y por ende a Galicia como la gran despensa de los mares para todo el país. Hombres y mujeres líderes en su sector que han contribuido con sus iniciativas a que Vigo sea uno de los principales hubs del mar y la pesca en Europa y en todo el planeta.

FARO ha seleccionado a más de una docena de referentes, que a través de sus experiencias pueden ejemplificar cómo se ha gestado desde dentro la conversión de las industrias marítimo-pesqueras de Galicia en un polo innovador, resiliente y referente a escala global. Nombres como Eduardo Vieira, Ángel López Soto, Mercedes González, Eduardo Davila, Iván Alonso Jáudenes, José Antonio Lorca y Manuel Rodríguez, entre otros.

El proyecto editorial se presentará en formato multiplataforma, con un amplio despliegue en la edición impresa del periódico y un espacio propio arropado con videoentrevistas en la digital. La serie sigue el rastro de las experiencias de estos líderes empresariales, de las ideas nuevas que rompen esquemas y de las viejas tradiciones revisadas como nunca. La propuesta, a través de un conjunto de entrevistas en profundidad que inciden en el plano personal y profesional, descubre y desmenuza ideas y experiencias innovadoras, explicando cómo nacen, cómo crecen y se desarrollan, cómo sus protagonistas superaron y lo siguen haciendo obstáculos y dificultades, desbrozando el camino que va del objetivo a la realidad del ecosistema productivo.

Cada empresario revivirá sus recorridos vitales y profesionales, la gestación de sus proyectos y sus progresos, sus ascensos y retrocesos, su presente y sus potencialidades de futuro, dibujando así un mapa de situación y un itinerario hacia el horizonte colectivo de un territorio en permanente tránsito e innovación de su arquitectura productiva.

Cada entrega de la serie llegará al lector los domingos de manera quincenal con una doble página de papel en el dominical del periódico y en un portal específico para la serie en farodevigo.es.

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A partir de estas entrevistas en profundidad con los líderes de las más importantes compañías asentadas en nuestro territorio, la serie Leyendas del mar, con el apoyo de Cajamar y el Puerto de Vigo, pretende presentar al lector historias y experiencias únicas de emprendedores que, guiados por el espíritu de superación, el afán por innovar, la cultura del esfuerzo y la fe en sus posibilidades, han realizado logros inspiradores, dignos de ser contados y compartidos con los lectores de FARO. Además de ese viaje vital y profesional, la apuesta editorial de FARO permite trazar una radiografía del presente y asomarnos a los proyectos de sus exitosas empresas.

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