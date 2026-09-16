La propuesta presupuestaria de la UE alerta al sector pesquero: Opromar pide una financiación «suficiente, estable, previsible»

La propuesta de la Comisión Europea para el marco financiero de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 genera preocupación en el sector pesquero por la reducción de los fondos destinados a la actividad y por los cambios planteados para financiar la modernización de la flota. Esta cuestión fue uno de los principales asuntos abordados durante la X Jornada de Opromar, que reunió a representantes de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y de la administración pesquera española.

Durante el encuentro, Pavel Salz, de ProSea Marine Education Foundation, presentó las conclusiones de un estudio encargado por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo sobre el impacto de la propuesta comunitaria en la pesca.

El documento señala que el nuevo marco reservaría un mínimo de 2.000 millones de euros para pesca y acuicultura durante siete años, frente a los 6.108 millones del actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), vigente entre 2021 y 2027. La cifra continúa en negociación: el Parlamento Europeo ha planteado 7.290 millones, mientras que el Consejo se ha situado en 4.000 millones.

Otro de los puntos de preocupación es el sistema de ayudas a la flota. Las actuales condiciones, que incluyen límites y criterios concretos para determinadas inversiones, serían sustituidas por el principio de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente (DNSH), además de la compatibilidad con la Política Pesquera Común (PPC) y las normas de la Organización Mundial del Comercio.

Según Salz, este cambio introduce incertidumbre, ya que las directrices para aplicar el principio DNSH no estarán disponibles hasta finales de 2026 y, además, no tendrán carácter jurídicamente vinculante.

El estudio propone garantizar fondos específicos para la modernización de la flota dentro de los fondos nacionales, proteger la financiación destinada al control y la recopilación de datos y establecer una intensidad máxima común para las ayudas.

La renovación de los buques fue también objeto de debate. Dentro del Fempa vigente, el límite de 24 metros continúa dificultando determinadas inversiones. A 14 de septiembre, la partida destinada a la modernización de motores había ejecutado únicamente el 2,31%, con 24 proyectos en toda España.

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Los representantes del sector vincularon esta situación con el envejecimiento de la flota y las dificultades para atraer a las nuevas generaciones. Opromar, a través de su director-gerente Juan Carlos Martín Fragueiro, reclama una financiación «suficiente, estable, previsible» y, sobre todo, que los recursos lleguen al sector a tiempo y mediante procedimientos ágiles.