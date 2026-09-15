Galicia y Andalucía reclaman a Bruselas un fondo pesquero específico y de 7.290 millones

Galicia y Andalucía unirán fuerzas para reclamar a la Unión Europea un marco financiero específico para la pesca y con fondos suficientes para garantizar el futuro del sector. Ambas comunidades defenderán mañana en la conferencia sectorial de agricultura y pesca que se celebra en Madrid una dotación de alrededor de 7.000 millones de euros, en línea con la propuesta del Parlamento Europeo y por encima de los 4.000 millones planteados por la Comisión.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, defiende que Galicia, como principal región pesquera de Europa, necesita que las instituciones comunitarias tengan en cuenta las necesidades específicas de un sector que, según ha señalado, lleva años haciendo esfuerzos para avanzar en sostenibilidad medioambiental. Villaverde ha reclamado un marco financiero "adecuado" que apueste por los 7.290 millones propuestos por el Parlamento Europeo y no por los 4.000 millones de la Comisión. También ha rechazado que las ayudas destinadas a la pesca se integren en fondos más amplios que puedan diluir su destino.

La financiación será clave también para abordar la modernización de la flota. La conselleira ha defendido una reforma de la Política Pesquera Común que permita renovar y modernizar los buques, pero ha advertido de que resulta "prácticamente imposible" que los pescadores puedan afrontar por sí solos el coste de estas inversiones. Galicia y Andalucía coinciden además en reclamar que las regiones tengan un mayor protagonismo tanto en la definición de los marcos financieros como en su ejecución, al considerar que son las administraciones más próximas a la realidad de cada territorio.

Miranda alerta en Bruselas de la situación crítica del marisqueo gallego

En paralelo a esta reivindicación institucional, la eurodiputada del BNG Ana Miranda ha llevado este martes al Parlamento Europeo la situación del marisqueo gallego, que ha calificado de "crítica". Miranda ha denunciado los problemas que arrastra el sector desde principios de año, agravados por las lluvias, los arrastres y la pérdida de salinidad de las aguas y, posteriormente, por las altas temperaturas del mar.

La eurodiputada ha alertado además de problemas estructurales como los cierres continuados de bancos marisqueros y la pérdida del 17% de las licencias para mariscar en el último año. Según ha señalado, la pérdida de permisos en el caso de las mujeres ha contribuido a una caída del 18% de las ventas de marisco en las lonjas.

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Miranda ha reclamado un estudio sobre las causas de la baja productividad, un protocolo para el vaciado y limpieza de embalses y una mayor prioridad para el marisqueo en el reparto del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura. También ha planteado la creación de un seguro colectivo para el mar que, al igual que los seguros agrarios, permita cubrir las pérdidas provocadas por los temporales.

Fuente: El Correo Gallego