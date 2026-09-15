Un consorcio de científicos estudiará durante tres años el impacto biológico, socioeconómico y legal de la eólica marina en Galicia en busca de «datos específicos» para la convivencia

Durante su visita en julio al concello de Arbo para encender la nueva autopista eléctrica entre Galicia y Portugal, la ministra para la Transición Ecológica insistió en que España estrenará la eólica marina flotante «en los territorios donde tenga aceptación». El sector apunta a la comunidad y a Canarias como emplazamientos mejor posicionados por la calidad del viento, las condiciones del lecho marino, el interés de las empresas y la disponibilidad de sus puertos. «Todavía no tenemos la respuesta», dijo Sara Aagesen ante la disyuntiva entre ambos territorios. Su departamento estaba analizando «toda la información recibida» en la consulta pública para elaborar la orden que regulará la primera subasta y donde explícitamente se preguntó al sector y el resto de agentes implicados por el mejor lugar para lanzarla. La también vicepresidenta tercera del Gobierno aseguró que hay margen para sacar el procedimiento este año y es «nuestro objetivo».

La pesca está dispuesta a jugar todas las cartas posibles para que eso no sea así. Intentó tumbar los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) aprobados por el Ejecutivo en febrero de 2023 que recogen cuáles son las zonas de alto potencial para el desarrollo de la offshore y rechazan que Galicia pueda ser una ubicación apta sin dañar gravemente al sector. Entre los argumentos que dan destaca la falta de análisis a fondo sobre el impacto. El primero de ellos con relevancia, a cargo del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), estima que la entrada en funcionamiento de los parques podría recortar las capturas un 4%, alrededor de 5.000 toneladas anuales. El estudio tiene muchas limitaciones: se centra solo en buques de más de 12 metros de eslora, los cálculos se hicieron en el caso muy improbable de que se ocupara todo el espacio disponible y admite que hay que investigar más.

Un consorcio liderado por el Instituto de Ciencias Marinas, vinculado también al CSIC, y la Universidade de Santiago de Compostela (USC), recoge el guante e indagará en las posibles repercusiones de la eólica marina para la pesca en tres de esos posibles asentamientos. Lo hará durante tres años con el ojo puesto en Cataluña, Baleares y Galicia. En el caso de la comunidad gallega, el proyecto Pescaeolo centrará el estudio en la zona NOR 1, situada frente a las Rías Baixas y «caracterizada por la coexistencia de la pesca de arrastre de fondo y la pesca artesanal». El epicentro en Cataluña será el Golfo de Roses; y en las proximidades de Menorca en el archipiélago balear.

Se trata, según los integrantes del equipo, de una «iniciativa pionera en la investigación científica española, con el objetivo de evaluar exhaustivamente las interacciones entre el desarrollo de la energía eólica marina, los recursos pesqueros y las actividades extractivas». La financiación corre a cargo de la Agencia Estatal de Investigación. Se busca aportar «evidencia científica» porque «la información básica sobre estos impactos es extremadamente limitada».

Impacto social y legal

«La descarbonización de nuestro modelo energético es inseparable de la sostenibilidad económica de la pesca y la seguridad del suministro de productos del mar», señala Rosa María Regueiro, profesora de Economía Aplicada e investigadora de la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de la USC. No solo se revisarán las consecuencias biológicas. El consorcio incluye las socioeconómicas e, incluso, las legales. «Por lo tanto, el proyecto evaluará el verdadero impacto socioeconómico en diversas flotas para garantizar que la transición a la energía renovable marina sea justa, equitativa y respetuosa con un sector estratégico que provee productos del mar», añade Regueiro. En esa misma línea se pronuncia Josep Llores, del Instituto de Ciencias Marinas: «Es fundamental determinar con precisión científica cómo las infraestructuras flotantes y el cableado marino afectan a los recursos marinos». El objetivo es tener «datos específicos de cada lugar» para «anticipar y minimizar cualquier impacto ecológico negativo».

En el consorcio participan también el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y las universidades de Barcelona, Girona y la Politécnica de Cataluña.