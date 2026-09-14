Ministerio e IEO estudian la situación de las especies de interés para la flota española en Porcupine

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Instituto Español de Oceanografía (IEO) inician la 26.ª edición de la campaña Porcupine para estudiar la situación de las especies que captura la flota pesquera española en este banco de la costa oeste de Irlanda.

La campaña está dirigida por el IEO, con un equipo de 15 científicos que realizarán sus trabajos a bordo del buque Vizconde de Eza, de la flota oceanográfica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se desarrollará hasta el próximo 14 de octubre.

El objetivo principal de la campaña es obtener índices de abundancia y patrones de distribución espacial y de tamaño de la población, así como el estudio de las variaciones genéticas y morfológicas de las especies demersales y bentónicas, con especial atención a las especies comerciales de interés para la flota española, como la merluza, el rape, el gallo o la cigala.

Esta campaña científica beneficiará a las flotas de redes de enmalle, palangre y arrastre de fondo que faenen en la zona de Porcupine. Las campañas científicas de arrastre de fondo son uno de los principales métodos de estudio directo de las poblaciones pesqueras explotadas y derivan de la necesidad de obtener datos independientes de la actividad pesquera para la correcta gestión de las pesquerías.

Durante la campaña, se obtendrán índices de abundancia estratificados, patrones de distribución espacial, distribuciones de tallas, fuerza de los reclutamientos, localización de los juveniles, así como datos de crecimiento y reproducción de las principales especies comerciales.

Gestión pesquera y medioambiental

Porcupine 2026 es la vigesimosexta campaña en el área, nacida a propuesta de España con la entrada en servicio del buque Vizconde de Eza, en respuesta a la comunicación del «International Botton Trawl Survey Working Group» de falta de datos en la zona. La continuación de este tipo de investigación es fundamental en el ámbito comunitario europeo en materia de gestión pesquera y medioambiental.

Con su desarrollo, España cumple con los compromisos adquiridos en el marco de la «Data Collection Framework» europea. La campaña Porcupine, incluida en el proyecto Porcudem del Instituto Español de Oceanografía, forma parte del programa nacional de recopilación, gestión y uso de datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la Política Pesquera Común. La campaña está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desarrolla campañas de investigación a bordo de sus buques oceanográficos, ya que un mejor conocimiento del mar y sus recursos permite una mejor toma de decisiones para garantizar la protección y la gestión sostenible de los mismos.

Vizconde de Eza

El Vizconde de Eza es uno de los buques de investigación pesquera y oceanográfica más sofisticados del mundo. Con 53 metros de eslora y 13 metros de manga, su sistema de posicionamiento dinámico le permite permanecer en un mismo punto sin variar su posición, compensando las condiciones adversas de oleaje, corrientes o viento.

El barco es un gran centro de investigación flotante, ya que cuenta con laboratorios especializados (biología, física, acústica, húmedo e informática) equipados con una avanzada instrumentación científica. Su casco, reforzado en la proa, le permite trabajar entre hielos flotantes. Además, puede cartografiar fondos de hasta 5.000 metros de profundidad.