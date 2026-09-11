Tragedia en el astillero chino Qingdao Beihai: al menos 25 muertos en un incendio a bordo de un buque en reparación

Un incendio declarado este jueves a bordo de un carguero extranjero que se encontraba en reparación en un astillero de Qingdao, en el este de China, dejó 25 muertos y cinco heridos, según informaron las autoridades locales y medios estatales chinos. El fuego se inició alrededor de las 11.15 horas en el buque, que estaba siendo sometido a trabajos de revisión y mantenimiento en las instalaciones de Qingdao Beihai Shipbuilding, filial de la estatal China State Shipbuilding Corporation (CSSC), en la provincia de Shandong.

En el momento del incendio había 42 personas a bordo. Doce pudieron ser evacuadas sin daños, mientras que otras cinco resultaron heridas y fueron trasladadas a centros hospitalarios. Los servicios de emergencia localizaron posteriormente a los 25 trabajadores que habían sido dados por desaparecidos y confirmaron que habían fallecido. El incendio quedó extinguido alrededor de las 14.30 horas, después de que fueran movilizados equipos de emergencias, bomberos, policía y personal sanitario para participar en las labores de rescate.

Las imágenes difundidas por la agencia oficial Xinhua identifican al buque siniestrado como el Ocean Melody, un granelero de unos veinte años de antigüedad y bandera de Liberia. Sus datos oficiales atribuyen la propiedad a la mercantil Huili Shipping Co., con sede en Hong Kong. Este buque presenta más de 31.000 GT de arqueo bruto.

El presidente chino, Xi Jinping, reclamó intensificar las labores de búsqueda y rescate, esclarecer con rapidez las causas del accidente y depurar responsabilidades.

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CSSC confirmó oficialmente el grave incendio ocurrido en su filial de Qingdao y señaló que el buque se encontraba realizando tareas rutinarias de inspección y mantenimiento cuando comenzó el fuego. Las autoridades han abierto una investigación para determinar el origen del siniestro.