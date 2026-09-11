Gente sin experiencia, distracciones por el móvil y turnos eternos: el incumplimiento de la vigilancia a bordo perpetúa las colisiones de pesqueros y la elevada siniestralidad

La Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) lanzó ya la alerta hace más de diez años. Las 217 investigaciones abiertas por siniestros entre septiembre de 2008 y abril de 2014 revelaron que «un número muy significativo corresponde a abordajes, colisiones y embarrancadas, en ocasiones con graves consecuencias». El 36% del total, concreta el organismo en el boletín de recomendaciones de seguridad que emitió en aquel momento, con la muerte o la desaparición de 49 personas y el hundimiento de 31 buques. «El número de heridos graves y leves, así como la cuantía de los daños materiales y la contaminación en estos accidentes es de difícil cualificación», añadió, sin contar tampoco el centenar de choques no investigados por su nula o escasa gravedad.

La causa más frecuente de estos accidentes fue la inobservancia de las reglas del Reglamento internacional para prevenir los abordajes, el RIPA, por parte de las tripulaciones. Es la norma básica en vigor desde 1972 que debe seguir un buque para navegar con seguridad. Una realidad en la que también incidió el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) en 2023 tras poner la lupa los accidentes marítimos graves ocurridos entre 2014 y 2021. El incumplimiento de una vigilancia eficaz en la navegación «se mantiene en niveles similares», advierte el organismo vinculado al Ministerio de Trabajo y Economía Social, que acaba de elaborar un folleto técnico a partir del estudio de 62 accidentes de abordaje, colisión o varada de la CIAIM con una conclusión muy clara: en casi todos los casos se incumplió la regla del RIPA que obliga a mantener «en todo momento» una «eficaz vigilancia visual y auditiva, utilizando asimismo todos los medios disponibles que sean apropiados a las circunstancias y condiciones del momento, para evaluar plenamente la situación y el riesgo de abordaje».

Este tipo de accidentes es más frecuente, según las conclusiones del INSST, en la pesca del litoral con el 44% de los siniestros analizados. Se observó además «una incidencia significativa» en las embarcaciones de pesca local, con un tercio de los casos. Aunque con menor frecuencia, también los buques de altura y gran altura los sufren (22%). «Estos datos ponen de manifiesto que esta problemática afecta de manera transversal a todo el sector pesquero», resume el documento. Los expertos insisten en que se infringen las reglas del RIPA con «uno o varios factores» con «influencia determinante».

Factores «interrelacionados»

Los factores que interfieren en los accidentes por abordaje, colisión o varada «rara vez actúan de manera aislada», refrenda el INSST. Suelen estar «interrelacionados». ¿Por ejemplo? «Una deficiente organización del trabajo puede generar fatiga; esta, a su vez, incrementa la probabilidad de interpretar erróneamente una situación de navegación o de desatender la vigilancia; y una vigilancia ineficaz facilita el incumplimiento de las reglas del RIPA», describe.

Algunas de las situaciones identificadas en los informes de los accidentes revelan una vigilancia inadecuada por permanecer el patrón solo en el puente durante la vuelta a puerto mientras se completa el diario electrónico de pesca, ir a comprobar un problema en la máquina dejando el puente desatendido, distracciones al manipular artes de pesca o el uso del teléfono móvil u otras pantallas durante la guardia. El análisis aflora episodios de asignar la tarea a personal sin cualificación o experiencia o en sistemas que no aseguren el descanso adecuado: dos personas solo en faenas de semanas o meses y navegaciones de 11 horas seguidas.