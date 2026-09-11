El Gobierno reparte casi 384.000 kilos de pesca extra de sardina a la flota del Atlántico

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha repartido 383.998 kilos de cupo sobrante de pesca extra de sardina ibérica a la flota del Atlántico para el año 2026, según una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La decisión consiste en distribuir mediante el llamado mecanismo de optimización anual, es decir, la cuota sobrante correspondiente a este año de la pesquería de sardina ibérica (golfo de Cádiz, aguas portuguesas y noroeste de Galicia).

El ministerio ha precisado que la resolución «permite repartir las cantidades que previsiblemente no iban a ser consumidas para que puedan ser utilizadas por aquellos grupos de buques con capacidad para aprovecharlas durante el resto de la campaña».

De esta medida podrán beneficiarse cerca de 500 buques de Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, según el ministerio.

Las cantidades integrantes del mecanismo de optimización estarán a disposición de todos los buques autorizados a la pesquería de la sardina ibérica una vez que estos hayan agotado las posibilidades de pesca que les hayan sido asignadas y hasta el consumo total de la bolsa común de toneladas.

Limitaciones

Sin embargo, para el acceso a la bolsa común, hay limitaciones. Hasta el 31 de diciembre, solo podrán consumir del sobrante de optimización los buques cuya pesquería dirigida no haya finalizado y aún dispongan de cuota. Además, la resolución establece un tope de captura de 1.500 kilos por buque y día natural, no pudiendo agruparse dichos topes diarios en un tope semanal.

«De esta forma, se tratará de evitar el agotamiento prematuro del sobrante, lo que podría conducir a los buques que hubieran accedido al uso del mecanismo a permanecer en puerto hasta el final de su campaña», según la normativa.

Podrán beneficiarse de este cupo extra un buque o grupo de buques que, a fecha de 10 de agosto, no hayan rebasado más de un 10% el consumo de su cupo inicial asignado, según la resolución.