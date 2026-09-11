Fallece un marinero de 36 años a bordo del buque de Nueva Pescanova «Argenova IV»

El buque pesquero Argenova IV (ex Albor Dos), de la flota de Nueva Pescanova en Argentina, desembarcó en las últimas horas el cadáver de uno de sus tripulantes, Fabián Alcoba, de 36 años, localizado sin vida a bordo. Según han divulgado medios locales como Pescare o Mar & Pesca, el trabajador, con cargo de primer oficial, había manifestado al capitán que se encontraba mal de salud y solicitó desembarcar. El pesquero puso entonces proa al puerto de Camarones, pero durante la ruta el marinero apareció en un espacio del barco ya cadáver; no hay evidencias de la participación de terceras personas en su muerte, aunque se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

El cadáver de Fabián Alcoba fue desembarcado finalmente en Puerto Deseado, donde Nueva Pescanova tiene base. La propia compañía ha confirmado a los medios la apertura de una investigación interna. El Argenova IV es un arrastrero congelador de 38,35 metros de eslora y 337 GT (arqueo bruto o gross tonnage), estrenado en el año 1988 con pabellón español; fue exportado a Argentina en el año 2004, según consta en su ficha oficial del IMO.

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Hace menos de un mes un marinero de 45 años del tangonero Argenova XXVI, también de la filial argentina de Nueva Pescanova, fue rescatado ileso tras haber caído por la borda y haber permanecido unos diez minutos en el agua. El buque regresaba a Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, con unas 90 toneladas de gambón a bordo.