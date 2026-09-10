Transportes supedita las medidas fiscales para la pesca a través del segundo registro a lograr «el plácet de Bruselas»

La Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) lleva años defendiendo la necesidad de atajar la sangría de buques que sufre la pesca española. Conscientes de la imposibilidad de acceder a ayudas comunitarias para la necesaria renovación de flota, el sector ha emprendido una cruzada para lograr crear un llamado segundo registro para poder acceder a ventajas fiscales, similar al que tienen las empresa de la marina mercante. Este fue uno de los grandes temas de la XIII Conferencia Internacional sobre el Futuro de la Pesca, celebrada este jueves con la participación, entre otros, del secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez Quintanilla, que si bien respalda la posibilidad, reconoce que es muy difícil de lograr, supeditándolo a conseguir «el plácet de Bruselas».

Los armadores vienen reclamando la necesidad de regular el Registro Especial de Empresas de Buques de Pesca Españoles (Resae) plasmado en 2015, aunque sin desarrollar reglamentariamente desde entonces. Con el empeoramiento constante de la salud de la industria, ARVI insistió en sacar adelante lo que consideraban como «una herramienta necesaria», llegando a obtener el respaldo de Marina Mercante, pero sufriendo un inmovilismo desde el propio Gobierno.

El tema volvió a la palestra en el foro celebrado en la sede en O Berbés de la organización olívica. Para el presidente de ARVI, Javier Touza, la medida, análoga al Rebeca que emplean las navieras mercantes, «no se puede retrasar más». «De lo contrario seguiremos asistiendo a más exportaciones de buques y desguaces», lamentó.

Núñez Quintanilla, en cambio, recordó que la medida, si bien sería efectiva, es difícil de conseguir ya que «va a requerir que la UE dé el visto bueno». «Y es un tema en el que no es flexible», destacó, explicando que se trata de ayudas de estado «que excluyen a la pesca», que cuenta con el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

En su lugar, apostó por ejecutar otra medida «que se puede hacer en el corto plazo», vinculada a la contratación de tripulantes de otros países. «No creo que el problema sea el coste laboral, pero sí la facilidad para acceder a mercados de trabajo alternativos al español. Tenemos que tener una posibilidad flexible para recurrir a profesionales de otros países que puedan suplir la falta de tripulaciones actual; hay margen para explorarlo y trabajar en ello», indicó.

El secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo intervino en uno de los paneles de la jornada acompañado del director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón; el subdirector general de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales, Manuel Pablos, y el director de Abanca Mar, Javier Fraga. Para el representante de la Consellería do Mar, un segundo registro «sería una ventaja competitiva añadida», «una herramienta más que útil» y «una grandísima noticia», pero igualmenet reconoció que «no es fácil de lograr».

El futuro fondo

Otro tema relevante que se trató en el foro fue el del Fempa y los futuros fondos europeos para la pesca. Para el subdirector general de la Secretaría General de Pesca, desde España se está realizando «una petición constante de incrementar» la partida, reclamando «el mínimo que solicitamos para el Fempa, adaptado a los precios de hoy». Lo mismo pidió la conselleira do Mar, Marta Villaverde, tanto en la reunión del miércoles con el eurodiputado André Franqueira como en la inauguración de la conferencia de ARVI.

En este sentido, todos los ponentes coincidieron en la necesidad de adaptar la normativa a la realidad del sector a partir del cambio normativo que facilite la renovación de flota. Touza mencionó para ello la información publicada por FARO el miércoles sobre el informe para el Banco Europeo de Inversiones y su recomendación de abrir la mano con la normativa.

«Es necesario romper el clásico axioma sobre la capacidad pesquera», mencionó el presidente de los armadores, que habló de «adaptar la legislación comunitaria y nacional a las nuevas necesidades».

Noticias relacionadas

Manuel Pablos, que citó que la flota española «se redujo más de la mitad desde el año 2000», es de la misma opinión. «Tenemos tantas garantías [para controlar la pesca] y está tan limitada la capacidad de pescar que esta capa adicional solo nos da problemas», resumió.