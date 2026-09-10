«Un problema estructural crítico»: un informe para el Banco Europeo de Inversiones apremia a Bruselas a facilitar la renovación de flota

El sector pesquero lleva años chocando contra una pared burocrática. Los barcos no hacen más que envejecer y la necesidad de una renovación de la flota es cada vez más urgente por seguridad, habitabilidad y reducción de la huella ambiental. Sin embargo, el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), que debería servir de herramienta para posibilitarlo, representa todo un obstáculo. Como dijo en una entrevista con FARO el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, «la pesca del siglo XXI no puede hacerse con barcos del XX». Una opinión que es compartida por un informe sobre la materia para el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que recomienda potenciar y fomentar «la concesión de préstamos y garantías respaldadas por el Fempa» para atajar la crisis existente.

El estudio de 80 páginas, publicado este mes, está realizado por la plataforma comunitaria de servicios de asesoramiento fi-compass para el BEI (que dirige la gallega Nadia Calviño desde el 1 de enero de 2024) y la propia Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare). Cuenta con el apoyo de un consorcio liderado por EY (Ernst & Young), que realiza un profundo análisis de las necesidades de financiación que tienen la pesca, la acuicultura y el sector transformador. Analiza cinco países como ejemplo, entre los que figura España.

«El envejecimiento de la flota pesquera constituye un problema estructural crítico», explican los autores, que señalan que la modernización es necesaria «para hacer frente a la creciente presión normativa y política relacionada con los objetivos de la UE en materia de clima y descarbonización, la evolución de las expectativas medioambientales, el aumento de los costes del combustible y el cumplimiento de los requisitos de seguridad y condiciones de trabajo».

Sin embargo, el informe también concreta que una buena parte de las ayudas necesarias para llevar a cabo las obras están «fuera de las categorías subvencionables» al ser vetadas en el Fempa (y los fondos anteriores) ante la premisa de que se favorecería una supuesta sobrepesca. Este bloqueo, denunciado por el sector desde hace años, provoca que los armadores «a menudo no pueden llevar a cabo las mejoras oportunas, lo que refuerza la persistencia del envejecimiento de las flotas pesqueras».

Como ejemplo, los autores aportaron los resultados de sus trabajos de campo en España, donde «las partes interesadas» (stakeholders) hicieron hincapié en que la renovación «no es viable sin cofinanciación mediante subvenciones o instrumentos mixtos».

En el país identificaron a «varias entidades financieras» con una posición sólida en la financiación de los sectores de la pesca y la acuicultura, poniendo como ejemplos a Abanca y Banc Sabadell como «actores más destacados», aunque citando también a Santander y CaixaBank. En el caso del banco gallego, explican que en 2024 formalizó 430 operaciones relacionadas con el segmento de la flota pesquera, incluyendo tanto préstamos a la inversión como de capital circulante, además de otras 220 operaciones en el sector de la acuicultura y 1.300 en otros subsectores de la economía azul. Un volumen acumulado de préstamos de aproximadamente 400 millones de euros.

Recomendaciones

En sus conclusiones, el estudio defiende que «los niveles actuales de financiación siguen sin ajustarse suficientemente a la magnitud, el calendario y la estructura de las necesidades de inversión» por parte de los armadores. Así, censura las restricciones del Fempa, con «unas normas de elegibilidad complejas» y difíciles de aplicar que «limitan su eficacia», un factor que se suma a «la limitada solvencia de algunos segmentos del sector», algo que también afecta «a la disposición a invertir».

Con el objetivo de «aprovechar todo el potencial de la financiación pública y privada» para la pesca, la acuicultura y la transformación, los expertos apremian a Bruselas a «reflexionar, a nivel de la UE, sobre las consideraciones futuras relativas al apoyo del Fempa» y a aplicar «enfoques más directos».

«Potenciar el uso de instrumentos financieros y soluciones de financiación mixta fomentando la concesión de préstamos y garantías respaldados por el Fempa, a nivel nacional o, cuando proceda, a nivel de la UE, aprovechando la cooperación con el BEI, InvestEU y los bancos nacionales de fomento», resumen.

El informe también apunta a la necesidad de acelerar la «asistencia técnica» a los proyectos de cara a preparar las inversiones, fomentar la colaboración entre las partes interesadas y «explorar enfoques estratégicos de innovación con visión de futuro».