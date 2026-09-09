La pesca española aprieta en Bruselas para liberar al palangre de las vedas a la pesca de fondo

Galicia y el Gobierno central unieron sus fuerzas este miércoles en Bruselas para exigir a la Comisión Europea que corrija de inmediato las severas restricciones aplicadas al palangre en las vedas a la pesca de fondo. En una jornada celebrada en la sede del Parlamento Europeo, la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, y la conselleira del Mar, Marta Villaverde, se unieron a los representantes de Cepesca para defender con contundencia las conclusiones del informe Ispamer, elaborado por el centro oceanográfico de Vigo del IEO-CSIC.

El estudio demuestra el impacto casi nulo del palangre de fondo sobre los Ecosistemas Marinos Vulnerables (VME, por sus siglas en inglés) y desmonta las hipótesis las que se vetaron 87 áreas del Atlántico nororiental. Ante eurodiputados y representantes del sector, Artime recalcó que estos datos avalan el recurso presentado por España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

El informe revela que el palangre piedra-bola mantiene la línea suspendida a más de 70 metros del lecho marino, con una superficie de contacto de apenas 1,87 m² por jornada. Tras monitorizar 6,36 millones de anzuelos, solo se detectaron diez fragmentos vulnerables y se confirmó un 91,6% de capturas de merluza con menos del 1% de descartes. Ambas administraciones exigen la exclusión urgente de esta flota de las prohibiciones comunitarias vigentes.

Villaverde, por su parte, lamentó que Bruselas tomara decisiones desproporcionadas con un «déficit evidente de datos rigurosos», ignorando el impacto socioeconómico en villas como Burela o Celeiro, que sufrieron caídas de hasta el 31% en las descargas de merluza y un 39% en la facturación.

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La patronal Cepesca resaltó el «mensaje compartido» plasmado en el encuentro: «La regulación debe basarse en la evidencia científica y en el impacto real de cada arte de pesca».