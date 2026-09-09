Galicia reclama un mínimo de 7.290 millones de euros al ponente de la Eurocámara sobre los fondo Fempa

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, reclamó este miércoles en Bruselas que el futuro presupuesto de la Unión Europea mantenga una partida específica, suficiente y claramente identificable para la pesca y la acuicultura. Villaverde trasladó esta posición al eurodiputado André Franqueira Rodrigues, ponente de la Comisión de Pesca (PECH) del Parlamento Europeo para el informe sobre la financiación comunitaria del sector durante el periodo 2028-2034.

Durante el encuentro, Villaverde valoró que el informe incluya una asignación mínima de 7.290 millones de euros para la Política Pesquera Común y la acuicultura. A su juicio, esta cifra debe funcionar como un suelo financiero durante las negociaciones y quedar protegida frente a posibles transferencias hacia otras políticas.

La propuesta supondría para España una asignación mínima de 1.538,6 millones de euros, la mayor entre los Estados miembros. Villaverde subrayó la importancia de esta financiación para Galicia, que concentra una parte destacada de la actividad pesquera, acuícola y transformadora española.

La conselleira defendió que los fondos no se integren en un fondo común en el que tengan que competir con proyectos de otros ámbitos, una posibilidad que, según la Xunta, podría reducir el peso de las ayudas destinadas al sector dentro de los nuevos planes nacionales planteados por la Comisión Europea.

Entre las prioridades para los próximos años, Villaverde situó la renovación y modernización de la flota, la mejora de la seguridad y la eficiencia energética de los buques, el relevo generacional y el respaldo al conjunto de la cadena mar-industria.

La titular de Mar recordó además que el Consello Galego de Pesca aprobó por unanimidad un dictamen contrario a la propuesta inicial de la Comisión Europea, al considerar perjudicial la desaparición de un instrumento financiero propio y la reducción de los fondos comprometidos.

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Villaverde reclamó también mantener la capacidad de gestión de las regiones pesqueras y evitar una excesiva centralización de los recursos en los Estados miembros. La reunión se enmarca en la estrategia de la Xunta para recabar apoyos en las instituciones comunitarias durante la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual.