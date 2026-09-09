Bruselas prorroga un año los contingentes arancelarios para los productos de la pesca y mantiene sin cambios las condiciones actuales
La industria transformadora advierte de que el actual régimen de ATQ resulta insuficiente para cubrir la demanda de especies estratégicas como el gambón argentino o los calamares
R. V.
La Comisión Europea ha propuesto extender hasta el 31 de diciembre de 2027 el actual régimen de Contingentes Arancelarios Autónomos (ATQ) para productos de la pesca, las cantidades de recurso que entran en la UE con un arancel cero, una medida que permitirá evitar la interrupción de un mecanismo considerado esencial para garantizar el suministro de materias primas a la industria transformadora europea, que reclamaba incrementar algunos de los ATQs.
La propuesta mantiene durante un año adicional las especies, los volúmenes y las condiciones actualmente vigentes, por lo que no introduce cambios en unos contingentes que, en algunos casos, desde el sector pesquero se viene recordando que son insuficientes para cubrir las necesidades.
Como recuerda Anfaco-Cytma, entre los productos que concentran mayores necesidades figuran los lomos de atún, cuyo agotamiento recurrente provoca sobrecostes para las fábricas europeas, y el gambón argentino, cuya demanda continúa superando la disponibilidad existente.
También se señalan los calamares y las potas como materias primas estratégicas para el sector. La industria plantea, además, que durante este periodo se estudie la incorporación de nuevas especies y productos que han adquirido relevancia para el abastecimiento de las plantas transformadoras.
La propuesta reconoce que los ATQ contribuyen a mantener la competitividad de la industria europea al facilitar el acceso a materias primas y productos semielaborados que no están disponibles en cantidades suficientes dentro de la Unión Europea.
El siguiente paso será la negociación entre los Estados miembros en el seno del Consejo de la Unión Europea, donde se debatirá el futuro del sistema. El periodo de prórroga pretende servir también para completar la evaluación de impacto que está llevando a cabo la Comisión y preparar una nueva propuesta legislativa.
Ese futuro marco podría incorporar criterios específicos de sostenibilidad al régimen ATQ y está previsto que sea presentado durante el primer trimestre de 2027. Sin embargo, todavía no se han concretado los indicadores ni los requisitos que se aplicarían, ni sus posibles efectos sobre el acceso de la industria europea a materias primas esenciales.
Anfaco reclama que cualquier reforma combine los objetivos de sostenibilidad y lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada con criterios objetivos, transparentes y proporcionados, compatibles con la realidad de las cadenas globales de suministro.
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