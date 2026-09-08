Planas invita a la Comisión Europea a incluir en su plan proteico a la pesca y la acuicultura

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado que la estrategia futura de la ganadería y el plan proteico es «esencial» para que la Unión Europea reduzca dependencias y refuerce su autonomía en la provisión de proteínas, y por tanto su seguridad alimentaria.

Planas ha invitado a la Comisión Europea a incluir en esta estrategia a la pesca y la acuicultura, fuentes de proteína de calidad, según ha indicado el ramo en un comunicado este martes.

En el Consejo Informal de Ministros de Agricultura celebrado en Dublín (Irlanda), Planas ha reiterado que la investigación y la innovación son «esenciales» para que la agricultura y la ganadería europeas puedan afrontar simultáneamente los retos de competitividad, sostenibilidad y seguridad alimentaria.

Necesidades reales

No obstante, el político ha advertido de que la innovación «será útil si responde a las necesidades reales» de agricultores y ganaderos, si puede aplicarse en explotaciones de distinta dimensión y modelo productivo y, sobre todo, si los resultados de la investigación se aplican efectivamente en el territorio de «manera ágil». «Europa debe enfocarse hacia un futuro de autonomía alimentaria y eso pasa por contar con proteínas a precio asequible», ha afirmado.

De manera complementaria, el Consejo Informal ha tratado el problema de la sequía que afecta a una buena parte de Estados miembros y que, como ha recordado Planas, en España se produce de forma recurrente y en los últimos años con una frecuencia e intensidad crecientes como consecuencia del cambio climático.

La extensión del problema hace necesario que Europa disponga de un plan de respuesta común, según el políticos socialista, que ha considerado que debe ser incluido como un objetivo específico en el nuevo marco financiero y en la futura Política Agraria Común (PAC) que se encuentra en proceso de discusión. «Resulta vital que futuros fondos, como el EU Facility, estén fuertemente provistos para atender eficazmente estas recurrentes situaciones de catástrofes de origen natural», ha afirmado.

Planas ha solicitado un debate calmado, en el marco del Consejo de Agricultura, para tratar esta materia. El ministro ha aludido a la experiencia española y ha señalado que el plan frente a la sequía debe incluir instrumentos de gestión de riesgo, como los seguros agrarios, la gestión del agua (modernización de regadíos) y la aplicación de las nuevas técnicas genómicas, que permitan disponer de cultivos más resistentes a la escasez de agua.

Un plan europeo es imprescindible, según Planas, independientemente de que cada país pueda habilitar las ayudas de Estado que considere necesarias. En este sentido ha recordado que el Gobierno de España ha abonado en los últimos tres años ayudas extraordinarias por más de 1.756 millones de euros para compensar daños agrarios producidos por la dana, borrascas e incendios.