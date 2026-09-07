Namibia recibe al «Novanam Three», la última incorporación de Nueva Pescanova al caladero

El Novanam Three ya está en Namibia. El arrastrero congelador adquirido por Nueva Pescanova llegó esta semana al puerto de Walvis Bay, la principal instalación pesquera del país. De esta forma, el buque, el ex Olupale, se une a la amplia flota de la compañía para capturar y procesar merluza.

La embarcación salió finalmente el pasado 18 de agosto de Vigo (estaba previsto que saliese cuatro días antes) con destino a su nuevo puerto base en el país africano, donde se convertirá en «el buque más moderno de los que operan en el caladero», como destaca la pesquera.

El buque, ayudado por un remolcador a su llegada al puerto de Namibia. / Nueva Pescanova

Tal y como informó FARO, la empresa con base en Chapela se hizo con el buque encargado en su momento a Armón por parte de la joint venture Seacope, participada por la viguesa Copemar. Con ello, Nueva Pescanova tomaba la decisión de jubilar al veterano Mar del Cabo.

La unidad se había entrado por parte de Armón Gijón en 2020, pero nunca llegó a entrar en servicio y permaneció amarrado en las instalaciones del grupo asturiano en Vigo a la espera de buscarle un futuro.

El arrastrero tiene 59,82 metros de eslora, una manga de 12,65 metros, capacidad de bodega de 900 metros cúbicos y espacio para albergar a una tripulación de hasta 66 personas. En Namibia «se dedicará fundamentalmente a la captura y procesado a bordo de merluza».