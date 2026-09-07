Namibia recibe al «Novanam Three», la última incorporación de Nueva Pescanova al caladero
El nuevo arrastrero llegó a Walvis Bay tras partir de Vigo el pasado 18 de agosto
El Novanam Three ya está en Namibia. El arrastrero congelador adquirido por Nueva Pescanova llegó esta semana al puerto de Walvis Bay, la principal instalación pesquera del país. De esta forma, el buque, el ex Olupale, se une a la amplia flota de la compañía para capturar y procesar merluza.
La embarcación salió finalmente el pasado 18 de agosto de Vigo (estaba previsto que saliese cuatro días antes) con destino a su nuevo puerto base en el país africano, donde se convertirá en «el buque más moderno de los que operan en el caladero», como destaca la pesquera.
Tal y como informó FARO, la empresa con base en Chapela se hizo con el buque encargado en su momento a Armón por parte de la joint venture Seacope, participada por la viguesa Copemar. Con ello, Nueva Pescanova tomaba la decisión de jubilar al veterano Mar del Cabo.
La unidad se había entrado por parte de Armón Gijón en 2020, pero nunca llegó a entrar en servicio y permaneció amarrado en las instalaciones del grupo asturiano en Vigo a la espera de buscarle un futuro.
El arrastrero tiene 59,82 metros de eslora, una manga de 12,65 metros, capacidad de bodega de 900 metros cúbicos y espacio para albergar a una tripulación de hasta 66 personas. En Namibia «se dedicará fundamentalmente a la captura y procesado a bordo de merluza».
Suscríbete para seguir leyendo
- Galicia compra al extranjero 32 veces más pulpo del que produce y rompe la barrera de las 14.000 toneladas en el primer semestre del año
- Un pulpo «dándose una vuelta» a lomos de un delfín: la imagen de la «plaga» al sur de Inglaterra que «revela cambios en la cadena alimentaria marina»
- Un lance inaudito: el oceanográfico vigués «Miguel Oliver» pesca decenas de ánforas romanas al sur de Formentera
- Un oasis entre «números rojos»: la conservera Albo aporta la mitad de los ingresos de todo el grupo Shanghai Kaichuang
- Evacuado un marinero por un accidente a bordo de un palangrero a 15 millas al oeste de las Cíes
- El Supremo da la razón a las aseguradoras y niega los 8,5 millones de indemnización a la armadora del atunero «Txori Urdin»
- Argentina multa a un pesquero gallego con un millón de euros por supuesta pesca ilegal
- La pesquera Wofco reajusta su capacidad en alta mar y busca comprador para el atunero «Aleshka»