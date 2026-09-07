La flota de Marín invierte casi 3 millones en redes y puertas de arrastre más respetuosos con el fondo marino

La flota arrastrera de Marín está sacando partido de las ayudas del Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para modernizarse. En los últimos años las organizaciones de productores de pesca (OPP) a las que pertenecen varios de los buques han ido impulsando planes para mejorar los equipos de a bordo, aumentar la tecnología y bajar el consumo de combustible. Ejemplo de ello son las compras lanzadas por Opromar o Anacef. Esta última, por ejemplo, ya destinó este curso 740.000 euros para optimizar el consumo energético de cuatro barcos mediante sensores, hardware y software. Ahora, la misma organización empleará casi 3 millones de euros en nuevas redes y puertas de arrastre para 13 unidades.

La OPP–43, nombre oficial de la asociación que aglutinó a los cefalopoderos expulsados en 2012 de Mauritania, lanzó una licitación enmarcada en su Plan de Producción y Comercialización de 2026-2027 para la implantar a bordo de los arrastreros «una serie de medidas que permitan mejorar los impactos ambientales del arrastre de fondo». En concreto, se trata de desarrollos centrados en tres áreas, que van desde la mejora de la selectividad, la reducción del impacto sobre los ecosistemas de fondo y el avance de la eficiencia energética de cada barco. En este caso, son unidades que pertenecen a las amadoras Freiremar y Pesquerías Nores.

La actuación prevista por Anacef contempla la compra de redes con tren completo, «sin ramales y sin flotación, diseñada para optimizar el rendimiento del aparejo y mejorar su operatividad durante las maniobras de pesca». A esto se añadirán nuevas puertas de arrastre, en concreto el modelo Type 26 de la marca danesa Thyborøn Trawldoor o equivalente, que cuentan con un diseño hidrodinámico que permiten disminuir el esfuerzo de remolque y, por lo tanto, el combustible necesario, ya que es «uno de los principales factores que condicionan la demanda energética». Con ello también se reducirán los «impactos sobre los hábitats bentónicos».

Estas actuaciones en el arte de pesca de cada buque se complementarán con la instalación de un sistema de monitorización para el seguimiento en tiempo real del aparejo (apertura, profundidad...) que se verá en una unidad de visualización y control instalada en el puente de mando. «El patrón podrá ajustar las condiciones de operación para mejorar la eficiencia energética, reducir consumos, minimizar el riesgo de incidencias y controlar el contacto de los elementos del aparejo con el fondo marino», explica Anacef en el pliego.

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La instalación se realizará en dos tandas, una este año y otra en 2027. En esta anualidad se trabajará con los barcos Villa de Marín, José Antonio Nores, Patricia Nores, Manuel Ángel Nores, Fakir, Festeiro y Folias; para el próximo curso será el turno de Villa Nores, Iván Nores, Manuel Nores, Funcho, Farruco (recientemente multado por Argentina) y Freiremar Uno. En total serán 2,84 millones de euros (sin IVA).