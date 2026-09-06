La pesquera Wofco reajusta su capacidad en alta mar y busca comprador para el atunero «Aleshka»

El buque Aleshka fue bautizado en sus inicios como Kyowa Maru No. 8, con pabellón de Japón, cuando salió del astillero en el año 1984. La construcción fue obra del astillero Miho Zosensho K.K. (siglas de Kabushiki Kaisha, sociedad anónima), que acabaría integrándose en el grupo naval Tsuneishi. Es un atunero cerquero de casi 57 metros de eslora por 8,7 metros de manga, con 458 metros cúbicos de capacidad de bodega. Según los datos de posicionamiento del AIS, el Aleshka permanece amarrado en el muelle de Fandicosta desde el pasado mes de mayo; pertenece a Grupo Wofco, también titular de la factoría de Moaña, que anuncia su venta a través del portal del broker Albino Morán. Antes de su llegada a la ría de Vigo había permanecido parado, desde diciembre, en un muelle de Mindelo (Cabo Verde).

Reordena así Wofco su capacidad instalada en alta mar, que no sufrirá grandes sobresaltos. La multinacional dispone de más de medio centenar de buques, entre propios y asociados —a través de filiales y participadas—, además de un acuerdo para la comercialización exclusiva de las capturas de la armadora Bluewild, propietaria de los arrastreros Ishavet y Ecofive. Dos de los barcos con los que opera la compañía llevan el nombre de los padres de Borja Tenorio y Alberto Barreiro, Silvino Tenorio (S. Tenorio) y José Barreiro (J. Barreiro); un tercero, fabricado en Armón Vigo, porta en el casco el del progenitor de Fernando Álvarez Castellano (Don Juan Álvarez), su socio en la argentina Conarpesa.

El Aleshka tiene un peso simbólico dentro de la pesquera por cuanto fue, junto con el Matilda, el primero en pasar a sus filas tras una operación de compra. Aunque el Matilda (ex Anita) ya dijo adiós a Wofco en 2023, como publicó entonces FARO. Ahora trabaja bajo pabellón de Namibia y con el nombre Helena Ndume; es el primer buque de este país africano con permisos para operar en aguas internacionales, nada menos que en la pesquería de merluza negra (toothfish o róbalo). Pertenece al grupo Honeyguide Investments, participado por la armadora de Cangas Pesquera Vaqueiro.

Aún con la venta del Aleshka —fue el Kalesha entre 2010 y 2019, pertenece a la mercantil marroquí World Tuna Fishing—, la capacidad extractiva propia de Grupo Wofco en el segmento de túnidos es más que notable. Sin contar con los buques de su accionista Giansandro Perotti, por ejemplo, despliega en el Pacífico las redes de las unidades Ría de Aldán (ex Manapany), BelouveBelle Isle y Belle Rive. Los dos últimos pertenecían a la francesa Sapmer, que este pasado mes de julio confirmó que había iniciado negociaciones para la venta de sus tres últimos atuneros —Bernica, Dolomieu y Franche Terre— al gigante holandés Parlevliet & Van der Plas, como informó la propia empresa.

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Con apenas 10 años de trayectoria, Wofco se ha consolidado como uno de los actores de mayor relevancia y proyección a escala mundial, con una facturación consolidada que en 2025 alcanzó los 560 millones de euros. Solo en los últimos meses ha afrontado la integración de Central Lomera Portuguesa (CLP), el proyecto nacido de la malograda alianza entre Marfío y Atunes y Lomos (Atunlo), con base en Vila Nova de Cerveira, y la puesta en marcha de la planta de tratamiento de langostinos en Hohenau (Paraguay).