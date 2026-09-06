Mar pide a Bruselas que el «esfuerzo» por la sostenibilidad implique «estabilidad de cuotas y seguridad jurídica»

La Consellería do Mar ha remitido sus aportaciones a la consulta pública abierta por la Comisión Europea sobre la comunicación La pesca sostenible en la UE: estado de la situación y orientaciones para 2027. En su propuesta, reclama que el esfuerzo realizado por la flota para avanzar en sostenibilidad se traduzca en estabilidad de las cuotas y seguridad jurídica de cara a 2027.

El departamento autonómico destaca que su posición adquiere un «peso estratégico añadido», ya que Galicia ostenta durante el segundo semestre de 2026 la representación de todas las comunidades autónomas en las reuniones del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (Agrifish).

En este contexto, la Xunta defiende que la gestión biológica de los recursos y la rentabilidad socioeconómica deben avanzar de forma conjunta para consolidar la soberanía alimentaria de la Unión Europea. En materia de gestión pesquera, el documento remitido a Bruselas reclama el reconocimiento explícito del Golfo de Vizcaya y de las aguas ibéricas como activos estratégicos y modelos de referencia, al tiempo que recuerda que la propia Comisión Europea ha documentado la «rápida caída» de la mortalidad por pesca.

Galicia también pide evitar recortes «automáticos e indiscriminados» de las cuotas cuando la falta de recuperación de determinados stocks se deba a factores ambientales o a la actividad no declarada de terceros operadores.

En este sentido, la Consellería do Mar apuesta por implantar de forma generalizada sendas de recuperación plurianuales, con el objetivo de evitar los «drásticos vaivenes anuales» y proporcionar mayor estabilidad y previsibilidad a empresas y cofradías.

Más apoyo ante el impacto de la crisis energética

En el ámbito de la competitividad y los costes operativos, el departamento de Marta Villaverde advierte del «fuerte impacto» de la crisis energética, agravada por la «inestabilidad internacional».

Ante esta situación, Galicia reclama una estrategia con fondos específicos para la modernización energética de la flota y mecanismos de cobertura de precios que vayan más allá de las compensaciones puntuales previstas durante las crisis a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Además, la Xunta plantea revisar el marco regulador de la capacidad pesquera para diferenciar entre el incremento del esfuerzo extractivo y aquellas inversiones en arqueo y potencia destinadas exclusivamente a mejorar la seguridad, la habitabilidad a bordo y la descarbonización de los buques.

Igualdad de condiciones

La posición gallega pone asimismo el foco en el valor estratégico de la flota de gran altura y reclama una renovación «urgente» de los acuerdos de colaboración con terceros países, garantizando al mismo tiempo la defensa de los intereses comunitarios.

Para combatir la competencia desleal, Galicia pide que las importaciones pesqueras procedentes de países extracomunitarios —especialmente en el sector de la conserva de atún— estén sometidas a los mismos requisitos ambientales, sociales y de trazabilidad que debe cumplir la flota europea.

La dimensión social y el equilibrio en el espacio marítimo constituyen otros de los ejes de las aportaciones gallegas. Entre sus propuestas figura un mayor apoyo a la pesca artesanal y al marisqueo a pie, así como acelerar la homologación de los títulos de los profesionales del mar conforme al Convenio STCW-F y reforzar el papel de la mujer en toda la cadena extractiva y manufacturera.

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Por último, la Xunta reclama un control proporcionado de la obligación de desembarque, priorizando la selectividad y la prevención frente a cargas rígidas; garantizar la coexistencia de la pesca con los nuevos usos del espacio marítimo, y mantener un fondo financiero «fuerte, independiente y específico» para la pesca y la acuicultura dentro del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.