Evacuado un marinero por un accidente a bordo de un palangrero a 15 millas al oeste de las Cíes
El helicóptero «Pesca 1», de Gardacostas, acudió al auxilio alertados por la tripulación del «Sempre Lagoal»
Evacuación médica en un pesquero a 15 millas al oeste de las Islas Cíes. El helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia tuvo que intervenir este domingo para recoger a un marinero del palangrero Sempre Lagoal para su traslado a un centro médico. Según pudo confirmar FARO, se trata de un hombre de nacionalidad indonesia que sufrió un severo corte en el brazo.
Fuentes de Salvamento Marítimo confirman que la tripulación del buque dio la voz de alarma a las 17.04 horas a través de una llamada por UHF al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Vigo. En ese momento el patrón solicitó la evacuación del hombre, pero se le apremió a realizar una consulta con el Centro Radio Médico para valorar o no el traslado y conocer cuál es el medio adecuado evacuación.
De igual forma, desde Salvamento se le recomendó que el palangrero se dirigiese a puerto, pero en esos momentos se encontraba en plena largada y tardaría como unas tres horas en poder dirigirse a tierra.
Ante esta situación se dio aviso a Gardacostas de Galicia, que movilizó al helicóptero Pesca 1 para volar hacia el pesquero, recoger al tripulante y llevarlo al Hospital Álvaro Cunquerio.
El Sempre Lagoal es un barco de 25,7 metros de eslora por 6,75 de manga. Forma parte de la flota de la Organización Palangrera Guardesa, Orpagu.
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