El Museo Arqueológico de Ibiza custodia ya las ánforas romanas recuperadas por el 'Miguel Oliver' vigués en Formentera

El Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF) ha recibido y trasladado a su almacén un conjunto de aproximadamente 26 ánforas romanas y 17 cajas de material cerámico fragmentado recuperado esta semana de manera casual por el buque vigués 'Miguel Oliver' en aguas al sur de la costa de Formentera. El hallazgo procede de un yacimiento arqueológico situado a 1.400 metros de profundidad.

El conjunto es bastante homogéneo desde el punto de vista tipológico y está formado por ánforas romanas tipo Dressel 20 destinadas al transporte de aceite. En este caso, las piezas presentan multitud de sellos y marcas que, según la información facilitada por el Govern, aportarán numerosos datos durante su estudio.

El material arqueológico fue recuperado mientras el 'Miguel Oliver' participaba en la campaña Medits, un programa internacional de investigación oceanográfica y pesquera en el mar Mediterráneo dedicado a evaluar el estado de los recursos y los ecosistemas marinos, coordinado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Galería: las ánforas halladas en el mar ya se encuentran en el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera / CAIB

Desde que se tuvo conocimiento del hallazgo, personal del Govern trabajó para determinar en qué aguas jurisdiccionales se había producido y establecer los pasos que debían seguirse. Una vez resuelto que se trataba de aguas de titularidad estatal, la dirección general de Cultura movilizó al equipo humano del MAEF y puso a su disposición las herramientas necesarias para trasladar el material al museo, añade la conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota.

El traslado del hallazgo al Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera fue autorizado por el Servicio de Patrimonio Subacuático, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno central, debido a la naturaleza de los bienes localizados y a las circunstancias del hallazgo. El MAEF realizará un inventario del material entregado y un estudio de su estado de conservación. En los días siguientes al depósito, se establecerán las medidas necesarias para su estabilización y para determinar su depósito permanente.

Pese a tratarse de material arqueológico subacuático "muy sensible", el estado de conservación es estable, añade la conselleria. La tripulación del buque mantuvo el conjunto de ánforas permanentemente hidratado mediante una manguera que conservaba húmedas las piezas.

Una vez trasladado el material al almacén del MAEF, se han iniciado los trabajos de desalación y estabilización, pieza por pieza, en depósitos de agua adecuados para su posterior restauración y consolidación.

Galería: las ánforas halladas en el mar ya se encuentran en el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Los trabajos destinados a garantizar la conservación de las piezas en buen estado continuarán durante este sábado y domingo. Además, a partir de la próxima semana está previsto seguir trabajando para que el material pueda ser estabilizado y depositado de manera permanente en el museo, detallan desde la conselleria.

Los hallazgos de ánforas en entornos marinos son habituales en las islas y, especialmente, en aguas de Formentera durante los últimos años. El comunicado destaca, no obstante, que este conjunto adquiere "una especial relevancia" por su volumen, su buen estado de conservación y su procedencia excepcional, un yacimiento arqueológico situado a 1.400 metros de profundidad.

El MAEF expresa su "agradecimiento por el trabajo y la colaboración de toda la tripulación del buque 'Miguel Oliver', que recuperó el conjunto y avisó inmediatamente a las instituciones competentes", que pudieron coordinarse para realizar la recepción en menos de 24 horas.

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Por su parte, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha destacado "la total predisposición del personal de la CAIB, y especialmente de los técnicos del MAEF, para contribuir a través de su buen trabajo a dar una solución rápida y eficiente a la necesidad de conservación de los bienes recuperados".