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Sanción

Argentina multa a un pesquero gallego con un millón de euros por supuesta pesca ilegal

El «Farruco», vinculado a Freiremar, habría sido sorprendido operando dentro de aguas del país sudamericano

El Gobierno de Milei informa que es el quinto barco extranjero al que multan solo este año

El «Farruco», de Freiremar, en una foto de archivo durante una de sus paradas en Vigo.

El «Farruco», de Freiremar, en una foto de archivo durante una de sus paradas en Vigo. / MAPA

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Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

Vigo

Argentina vuelve a multar a un pesquero extranjero al que habría sorprendido pescando dentro de sus aguas territoriales. Y, en este caso, se trata de un buque gallego. El Gobierno del país sudamericano anunció una sanción por supuesta pesca ilegal contra el Farruco, de la empresa Freiremar, que asciende a 1.844.000.000 pesos argentinos, lo que equivale a algo más de un millón de euros (1,05 millones al cambio actual).

En concreto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó de la detección de un nuevo buque de bandera extranjera operando dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

Para ello, fue clave una vez más la nueva tecnología satelital empleada por las autoridades argentinas, sin la necesidad de la visión física del barco supuestamente infractor a través de las patrulleras o las aeronaves de la Prefectura Naval que vigilan la conocida como milla 201, en el límite territorial del país.

Las rutas realizadas este año por el «Farruco», con Montevideo (al norte) como puerto base.

Las rutas realizadas este año por el «Farruco», con Montevideo (al norte) como puerto base. / Global Fishing Watch

Así, en cumplimiento de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, Argentina establece sanciones a la empresa propietaria por valor de esos 1.844.000.000 pesos.

El arrastrero de 51,5 metros de eslora está oficialmente registrado a nombre de Pescaeste S.A., que figura entre las empresas vinculadas a Freiremar. Tiene puerto base en Las Palmas, si bien es un habitual de Vigo para los trabajos de reparación y utiliza como base operativa Montevideo, en Uruguay.

«Estas medidas se enmarcan en la política de tolerancia cero frente a la pesca ilegal, reafirmando el compromiso del Estado argentino en la defensa de la soberanía sobre los recursos marinos y en la protección de la pesquería nacional», señalaron desde Ministerio de Economía argentino.

Otras multas

En lo que va de año el país que dirige Javier Milei ha ido imponiendo sanciones a aquellos buques detectados de forma electrónica dentro de sus aguas. Ejemplo de ello es la multa de 1,6 millones por pesca ilegal impuesta a la dupla de origen chino Bao Feng y Bao Win, de 58 metros de eslora, que fueron detectados a comienzos de enero.

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Esta sanción se unió más tarde la del Hai Xing 2, de otro millón de euros, y está pendiente de concretarse la cantidad que deberá abonar el arrastrero portugués Coimbra, que también fue cazado por el Sistema Guardacostas.

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