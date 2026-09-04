Investigación
Un pulpo «dándose una vuelta» a lomos de un delfín: la imagen de la «plaga» al sur de Inglaterra que «revela cambios en la cadena alimentaria marina»
La Asociación de Biología Marina del país difunde unas «fotografías inéditas» sobre la interacción entre ambas especies
«Avistamientos como este nos ayudan a comprender cómo responden a la disponibilidad cambiante de presas», señala el investigador Josh Symes sobre la realidad que viven los delfines de Risso o calderón gris
La Asociación de Biología Marina del Reino Unido (MBA, por sus siglas en inglés) ha difundido unas «fotografías inéditas» que ejemplifican la realidad que vive el ecosistema marino del sur del país frente a la persistente plaga de pulpos. A través de unas imágenes tomadas por un voluntario del proyecto Risso's Dolphin Project South-West (Bill Coulson), que se dedica a seguir de cerca a los ejemplares de calderón gris (también llamado delfín de Risso) en esas aguas, los científicos se han topado con un cefalópodo «dándose una vuelta» (hitchin' a ride) a lomos de uno de los cetáceos. Unas fotografías que, en realidad, «revelan cambios en la cadena alimentaria marina» a consecuencia de la histórica floración de pulpos.
La instantánea se tomó a finales de agosto frente a Berry Head, en el condado de Devon. Desde el MBA lo definen como «una interacción inusual entre un delfín de Risso y un pulpo común (Octopus vulgaris)», ya que como recuerdan se trata de un animal marino de aguas profundas y otro de mar adentro.
Pero, más allá de eso, la fotografía vincula dos áreas de la investigación actual centrada en los ecosistemas marinos y su respuesta al calentamiento global. Por un lado, el trabajo de la MBA sobre la plaga de pulpo que comenzó en 2025, para la que ya dieron una primera explicación; por otro, la investigación dirigida por Josh Symes, investigador de la Universidad de Exeter que está estudiando los delfines de Risso en la región utilizando identificación fotográfica.
El cetáceo es uno de menos estudiados del Reino Unido, pero se sabe que se alimentan principalmente de calamares y otros cefalópodos, por lo que la MBA entiende que en los últimos meses «se están dando un festín» con la proliferación de pulpo.
«Estas fotografías ofrecen una visión fascinante de la ecología alimentaria de los delfines de Risso y del cambiante entorno marino en nuestras costas. Los delfines de Risso están estrechamente relacionados con los cefalópodos, y avistamientos como este nos ayudan a comprender cómo responden a la disponibilidad cambiante de presas», comentó Josh Symes.
Por su parte, el investigador principal de la Asociación de Biología Marina, Bryce Stewart, explica que siguen «recibiendo numerosos informes sobre la presencia de pulpos en las aguas del suroeste» y que «comprender las causas de estos cambios es un área de investigación fundamental».
«Las observaciones de las interacciones entre los delfines de Risso y el pulpo común ayudan a demostrar cómo las variaciones en la abundancia de una especie pueden tener repercusiones en todo el ecosistema. Es un claro recordatorio de la interconexión de nuestro entorno marino y de la importancia de seguir estudiándolo», resumió Stewart.
Los investigadores esperan que el seguimiento continuo de las poblaciones de pulpos y de los cetáceos mejore la comprensión de cómo las especies marinas están respondiendo al cambio ambiental en las aguas del Reino Unido. De hecho, llaman a informar de los avistamientos, tanto a través de su página de Facebook como de una aplicación llamada iNaturalist.
Mientras, la flota británica sigue explotando la oportunidad que supone tener el mar plagado de pulpo. Aunque se han reducir las capturas de sus especies principales, de marisco, en el primer semestre descargaron más de 3.000 toneladas, más que en las dos últimas campañas en Galicia juntas. De hecho, el sector de Reino Unido que ya está exportando su cefalópodo a la comunidad gallega.
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