Un oasis entre «números rojos»: la conservera Albo aporta la mitad de los ingresos de todo el grupo Shanghai Kaichuang

El pasado 28 de julio la matriz de Hijos de Carlos Albo, Shanghai Kaichuang Marine International, remitió a la Bolsa de Shanghái un informe en respuesta a un requerimiento de información formulado por el supervisor bursátil. Entre otras cuestiones, la compañía asiática tuvo que dar explicaciones sobre la evolución de sus resultados —había emitido un profit warning, un aviso sobre el empeoramiento de las cuentas respecto a las estimaciones iniciales—, de su inventario o cuentas a cobrar de una de sus filiales, especializada en la pesca de krill. En aquel documento ya afloraba la conservera gallega como locomotora de todo el conglomerado societario, muy afectado por las menores capturas o el precio del gasoil.

Este buen comportamiento de Albo ha quedado ahora constatado formalmente en las cuentas semestrales de Shanghai Kaichuang, controlada por el Estado e integrada en el gigante alimentario Bright Food. La compañía asentada ahora en la Plisan aportó nada menos que el 46% de la facturación consolidada de todo el grupo, 544,8 millones de yuanes, equivalentes a casi 70 millones de euros, al tipo actual de cambio. En este mismo periodo Albo anotó resultado positivo, de 1,1 millones de euros, frente a las pérdidas de su matriz. Shanghai Kaichuang notificó pérdidas por más de 30 millones de yuanes, frente a los beneficios del año anterior.

Cuadro de la evolución en Bolsa de Shanghai Kaichuang de los últimos seis meses. / Market Screener

«Albo mantiene su ventaja de marca en el mercado local y consigue crecer pese a la caída general de ventas del sector, gracias a una estrategia multicanal y, especialmente, al fuerte incremento de las ventas internacionales», reza el documento remitido a los accionistas y al parqué de Shanghái. La cotización de Shanghai Kaichuang —asumió la propiedad de la conservera Albo en 2016 por 61 millones de euros— acumula una depreciación superior al 20% en el último semestre, aunque la reacción del mercado no ha sido especialmente desfavorable a estas cuentas semestrales desde su divulgación, el pasado día 29.

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Uno de los aspectos en los que tuvo que ahondar Shanghai Kaichuang para responder al supervisor bursátil fue el del inventario, toda vez las existencias habían cerrado 2025 en 879 millones de yuanes, un 19,65% más, una subida muy superior al crecimiento de las ventas, y que representaban más de la mitad del activo corriente. En marzo de 2026 seguían aumentando. Buena parte de este incremento, como explicó la compañía china, procedía de Albo: sus materias primas en el balance habían medrado casi un 150%. La compañía justificó esta acumulación por tres razones: aprovechar el contingente europeo de lomos de atún con arancel cero, abastecer el crecimiento de las ventas de Albo —especialmente tras entrar en el mercado de Norteamérica— y protegerse ante una posible subida futura de los precios del atún.

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En lo relativo a la evolución del negocio al completo, y al origen de las pérdidas, sobre todo, la propia Shanghai Kaichuang lo achaca a la evolución de la pesca extractiva, por el peor comportamiento de los caladeros, reducción de capturas de atún y krill, encarecimiento del combustible y barcos que regresaron anticipadamente para reparaciones. «Debido al aumento continuado de los precios internacionales del petróleo —consta en el informe oficial—, la compañía decidió adelantar el regreso a China de algunos buques para efectuar trabajos de reparación, lo que provocó una reducción interanual de las capturas de atún». Las capturas totales se redujeron a 90.886 toneladas: 45.731 de atún (-11%) y 45.155 de krill (-18%).