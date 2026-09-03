Kadis celebra la «constructiva reunión» con Conxemar y se abre a lograr un sistema Catch «que funcione de manera eficaz»

El presidente de Conxemar, Eloy Alvariza, y la directora general de la asociación, Yobana Bermúdez, se reunieron este jueves con el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis. Para el chipriota, se trató de una «constructiva reunión» en la que, entre otros temas, se abordó la situación de Catch, el nuevo sistema de control pesquero de la Unión Europea para evitar la entrada de pesca ilegal. Kadis destaca esta iniciativa como «emblemática» y agradece «cualquier comentario que contribuya a mejorar la eficacia y la aplicabilidad del sistema».

Catch entró en vigor el pasado 10 de enero con el objetivo de digitalizar la documentación de la exportación e importación de productos del mar para mejorar la trazabilidad, armonizar controles y agilizar trámites. Sin embargo, la industria ha sufrido numerosos problemas y hasta la fecha ya son ocho las versiones lanzadas desde Bruselas para intentar paliar los inconvenientes.

El comisario señala a la industria de transformación de productos del mar como «el núcleo de nuestra cadena de valor» y «fundamental para un sector pesquero y acuícola europeo fuerte y resiliente».

Por ello, Kadis ve importante un Catch eficaz, ya que «supone un punto de inflexión en nuestra lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)». «Nuestro objetivo es claro: tolerancia cero con la pesca INDNR, garantizando al mismo tiempo un sistema que funcione de manera eficaz para los operadores», añadió.

Conxemar reiteró su «pleno respaldo» a estos objetivos, pero también le informaron que existen «dificultades de adaptación en los países de origen, ligadas especialmente a la falta de información, acompañamientos y conocimiento de nuevos procedimientos».

«Sobre esta cuestión, Conxemar trasladó su disposición a colaborar con la DG MARE y con los actores implicados para compatibilizar el máximo rigor en el control con una operativa ágil que evite disfunciones en los flujos de suministro. Una demanda que fue satisfecha con el acuerdo de celebrar reuniones periódicas para avanzar en esta colaboración», explicó la asociación.

Por otro lado, Alvariza y Bermúdez también pusieron encima de la mesa la necesidad de adaptar el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) «a la nueva categoría de Small Mid-Caps reconocida por la UE en 2025». «Estas empresas (de menos de 1.000 empleados, hasta 200 millones de euros de facturación o 172 millones de balance) todavía no están expresamente incluidas entre las beneficiarias de las ayudas a la inversión en transformación», recordaron.

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De igual forma, desde Conxemar se le demandó a Kadis la incorporación de la proteína azul a la estrategia europea y una actualización del régimen de Contingentes Arancelarios Autónomos (ATQs), es decir, las toneladas que entran con un arancel cero. Como propuesta concreta, Conxemar planteó elevar el contingente del gambón argentino (Pleoticus muelleri).